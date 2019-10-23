В Даугавпилсе значительно подорожает водоснабжение

С 1 марта 2020 года Daugavpils ūdens может значительно повысить тарифы на водоснабжение и канализацию, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Муниципальная компания подала в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифов на услуги водоснабжения и канализации в Даугавпилсе, а также в Науенской, Ликсненской и Калкунской волостях Даугавпилсского края.
Новый тариф предусматривает повышение платы за водоснабжение на 15% и увеличение платы за канализацию на 19%.
В настоящее время стоимость воды на упомянутых территориях составляет 0,72 евро за кубометр, а с марта следующего года она может увеличится до 0,83 евро. В свою очередь плата за канализацию может составить 0,88 евро за кубометр вместо нынешних 0,74 евро.
Поставщик услуг поясняет, что изменения тарифов связаны с ростом себестоимости услуг и изменениями в предоставляемых услугах.