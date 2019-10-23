Ср, 23.10.2019
Места лишения свободы - закрытая среда и часть общества делает выводы из каких-то фильмов, но это абсолютно неправильно. Ведь после того, как наш клиент выйдет из заключения, ему нужно будет жить в обществе, а обществу нужно будет жить с ним. Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы

В Даугавпилсе значительно подорожает водоснабжение

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

С 1 марта 2020 года Daugavpils ūdens может значительно повысить тарифы на водоснабжение и канализацию, сообщается в официальном издании Latvijas Vestnesis.

Муниципальная компания подала в Комиссию по регулированию общественных услуг проект тарифов на услуги водоснабжения и канализации в Даугавпилсе, а также в Науенской, Ликсненской и Калкунской волостях Даугавпилсского края.

Новый тариф предусматривает повышение платы за водоснабжение на 15% и увеличение платы за канализацию на 19%.

В настоящее время стоимость воды на упомянутых территориях составляет 0,72 евро за кубометр, а с марта следующего года она может увеличится до 0,83 евро. В свою очередь плата за канализацию может составить 0,88 евро за кубометр вместо нынешних 0,74 евро.

Поставщик услуг поясняет, что изменения тарифов связаны с ростом себестоимости услуг и изменениями в предоставляемых услугах.

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