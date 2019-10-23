Япония поможет странам Балтии в синхронизации ЛЭП с Европой

"Сегодня именно это исследование упоминалось как наиболее конкретный пример нашего сотрудничества. (...) В принципе есть соглашение о том, что оно должно быть выполнено, сейчас идут переговоры о содержании исследования. Оно должно начаться в апреле, продлится год, а после этого, возможно, превратится в конкретные пилотные проекты", - пояснил министр.