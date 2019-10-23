Япония поможет странам Балтии в синхронизации ЛЭП с Европой

Балтийские страны, готовящиеся к синхронизации электросетей с континентальной Европой, подготовят вместе с Японией исследование потенциала возобновляемой энергетики для поддержания стабильности системы после 2025 года, заявил находящийся в Токио министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
"Операторы систем электропередачи всех балтийских стран начинают сотрудничество с японским оператором "Tepco". Планируется провести анализ частоты системы балтийских стран, установить потребность, возможности и параметры синтетической инерции в балтийских странах. (...) Это будет способствовать укреплению стабильности системы стран Балтии, а также облегчит интеграцию возобновляемых энергоресурсов", - сказал Вайчюнас.
По словам министра, исследование, которое начнут готовить весной следующего года, обсуждалось в среду с японской бизнес-федерацией Keidanren и компаниями этой страны.
"Сегодня именно это исследование упоминалось как наиболее конкретный пример нашего сотрудничества. (...) В принципе есть соглашение о том, что оно должно быть выполнено, сейчас идут переговоры о содержании исследования. Оно должно начаться в апреле, продлится год, а после этого, возможно, превратится в конкретные пилотные проекты", - пояснил министр.
Глава Минэнерго Литвы также отметил, что японские компании интересовались возможностями участия в проекте синхронизации, а также в проектах закрытия Игналинской АЭС.