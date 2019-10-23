Министр предупредил о большом наплыве туристов из Китая в 2020 году

Количество туристов из Китая в странах Балтии в следующем году может составить до 80 000 человек, заявил министр экономики Ральф Немиро в среду после 5-го туристического форума Китая и стран Центральной и Восточной Европы на высоком уровне.
Министр сообщил, что в настоящее время за год страны Балтии посещают около 60 000 китайских туристов, но в следующем году эта цифра может составить 80 000.
Этого планируется достичь за счет более активного сотрудничества между странами. Одной из целей является активизация чартерных рейсов.
На совместной пресс-конференции с министром культуры и туризма Китая Ло Шуганом по итогам форума Немиро отметил, что Латвия и Китай должны более активно сотрудничать в области культуры, и один шаг в этом направлении уже сделан благодаря открытию в Риге культурного центра Китая.
В свою очередь министр культуры и туризма Китая Ло Шуган согласился с Немиро в том, что необходимо расширить число транспортных маршрутов и улучшить сообщение, например, введя прямые чартерные рейсы. Китай также готов способствовать популяризации латвийского туризма на своих интернет-ресурсах.
Как сообщалось ранее, сегодня в Риге проходит одно из мероприятий по сотрудничеству между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы в формате 17+1 - 5-й туристический форум Китая и стран Центральной и Восточной Европы на высоком уровне.
Тема форума - создание более тесных связей с акцентом на три области сотрудничества: культурные связи, сотрудничество в виртуальной среде и прямые связи, включающие авиасообщение и транспортные связи.
17+1 - формат сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, целью которого является содействие сотрудничеству Китая с 17 европейскими странами - Чехией, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Румынией, Словакией, Словенией, Болгарией, Хорватией, Польшей, Северной Македонией, Черногорией, Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной и Грецией.