Министр предупредил о большом наплыве туристов из Китая в 2020 году

Министр сообщил, что в настоящее время за год страны Балтии посещают около 60 000 китайских туристов, но в следующем году эта цифра может составить 80 000.

Этого планируется достичь за счет более активного сотрудничества между странами. Одной из целей является активизация чартерных рейсов.

На совместной пресс-конференции с министром культуры и туризма Китая Ло Шуганом по итогам форума Немиро отметил, что Латвия и Китай должны более активно сотрудничать в области культуры, и один шаг в этом направлении уже сделан благодаря открытию в Риге культурного центра Китая.

В свою очередь министр культуры и туризма Китая Ло Шуган согласился с Немиро в том, что необходимо расширить число транспортных маршрутов и улучшить сообщение, например, введя прямые чартерные рейсы. Китай также готов способствовать популяризации латвийского туризма на своих интернет-ресурсах.

Как сообщалось ранее, сегодня в Риге проходит одно из мероприятий по сотрудничеству между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы в формате 17+1 - 5-й туристический форум Китая и стран Центральной и Восточной Европы на высоком уровне.

Тема форума - создание более тесных связей с акцентом на три области сотрудничества: культурные связи, сотрудничество в виртуальной среде и прямые связи, включающие авиасообщение и транспортные связи.