Мбаппе побил рекорд Месси, который продержался десять лет

Во вторник, 22 октября, французский ПСЖ в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл бельгийский "Брюгге" со счётом 5:0. Мбаппе вышел на поле на 52-й минуте, но это ему не помешало оформить хет-трик в матче.

Первый гол Мбаппе в этом матче стал для француза 15-м точным ударом в Лиге чемпионов. Футболисту удалось это сделать в возрасте 20 лет и 306 дней.

В связи с этим Мбаппе стал самым молодым игроком, которому удалось достичь отметки в 15 голов в Лиге чемпионов. Ранее рекорд принадлежал Месси, который забил 15 голов в возрасте 21 года и 289 дней (апрель 2009 года).