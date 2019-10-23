СГД предупредила, что стоит принимать во внимание, оформляя посылки из Великобритании

Если не будет заключен договор по выходу Великобритании из ЕС, возможно, лица, которые купили товар в интернет-магазинах до Brexit, в момент покупки оплатив налог на добавленную стоимость Великобритании, получат товар, когда Brexit уже случится, и Великобритания станет третьим государством.

В таком случае, чтобы растаможить в Латвии этот товар, придется заплатить налог на добавленную стоимость и/или таможенный налог и в Латвии.

В случае Brexit без договора в Объединенном Королевстве не будут в силе права ЕС и на него не будут распространяться международные договоры ЕС. Например, при выходе из Таможенного союза к Великобритании будут применяться те же условия, тарифы и проверки, что и к другим третьим странам.