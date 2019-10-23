Бельгийская спортсменка сделала эвтаназию в возрасте 40 лет

Бельгийская спортсменка Мариеке Верворт, которая завоевала четыре медали на Паралимпийских играх, решила добровольно расстаться с жизнью в возрасте 40 лет. Об этом сообщают бельгийские СМИ.
Верворт с 14 лет страдала от неизлечимого дегенеративного мышечного заболевания, а болезнь причиняла спортсменки страшные боли и судороги, которые не позволяли ей полноценно спать.
В рамках лечения бельгийка начала заниматься баскетболом на колясках, а позже - триатлоном и спринтом на колясках. Именно в этой дисциплине бельгийка выиграла стометровку на Паралимпийских играх 2012 года и завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров.
Заболевание Верворт прогрессировало и с течением времени у неё начались эпилептические припадки. Во время одного из таких припадков спортсменка уронила себе на ноги кастрюлю с кипятком, из-за чего четыре месяца провела в больнице.
Перед Паралимпийскими играми 2016 года Верворт заявила, что это её последние соревнования и она начала задумываться об эвтаназии. В Рио-де-Жанейро Верворт выиграла серебряную и бронзовую медали.
Belgian Paralympian Marieke Vervoort has ended her own life through euthanasia.— BBC Sport (@BBCSport) October 23, 2019
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Спортсменка всегда защищала право людей на эвтаназию, а сама прошла формальные процедуры, дающие ей право на добровольный уходи из жизни, ещё в 2008 году. Процедура добровольного ухода из жизни была проведена во вторник в бельгийском Дисте, сообщает ВВС.
Отметим, что эвтаназия легализована на территории Бельгии с 2002 года. Кроме того, процедура добровольного ухода из жизни разрешена также в Нидерландах, Франции, Швейцарии и Люксембурге.