Щедрая Россия: Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА "Новости".
"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов", - сказал Владимир Путин на заседании экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
РБК отмечает, что аналогичную цифру Путин называл в 2017 году после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде.
"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд", — сказал тогда Путин.
Социальные сети восприняли щедрость России неоднозначно.
Африке списывают долги, а русские живут как босяки .... Доколе будут на Руси народом русским править самозванные мудаки!?— Serguei Roudnev (@SFROUDNEV) 23 октября 2019 г.
С россиян можно долги выбивать,а Африке спишем....— Александр Кулаков (@agkulakov) 23 октября 2019 г.
Ну Китаю же можно платить натурой- почему Африке - нельзя списывать долги?? Глядишь и голосовать в ООН будут как надо.— Привет, иди нахер (@NegetnK) 23 октября 2019 г.
Вот если бы ВВПутин списал долги граждан РФ по кредитам и налогам - я был бы за него горой. А что сейчас? Простили долги Африке. Где-то деньги брать надо, раз 20 млрд ДОЛЛАРОВ списали. А где брать??? https://t.co/2lCyjzRErc— Владимир Яровиков (@VV_Yarovikov) 23 октября 2019 г.
Путин рассказал, зачем Россия списывает Африке долги. А зачем Россия не списывает долги россиянам, не рассказал.https://t.co/dGH0WPd3lw— Вал Мишель (@VALMICHEL7) 21 октября 2019 г.
безумие-это когда прощаем долги всей Африке-а своих российских стариков толкаем в нищету и раннее умираниеhttps://t.co/BmuBZuinee— Галина (@54Umnova) 23 октября 2019 г.
Вот Африке списали долг. Может тогда спишем долги всем кто нам должен? Больным детям собирают с миру по нитке и таких детей показывают по тв много. А мы долги списываем. Да лучше бы эти долги отдавали этим детям.— Анжела В (@FVYApLAc7LhPSPV) 23 октября 2019 г.