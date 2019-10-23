Ср, 23.10.2019
Идеальная тюрьма - далеко не золотая клетка. В первую очередь, это инфраструктура, способная поддерживать достоинство человека, а не унижать его. Илона Спуре, генерал

Щедрая Россия: Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

1

ФОТО: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА "Новости". 

"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов", - сказал Владимир Путин на заседании экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.

РБК отмечает, что аналогичную цифру Путин называл в 2017 году после встречи с президентом Гвинеи Альфой Конде.

"В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд", — сказал тогда Путин.

Социальные сети восприняли щедрость России неоднозначно. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ