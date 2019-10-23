Мать с синдромом Мюнхгаузена: женщину обвинили в смерти дочери, симулируя ее болезни

Тернер просила деньги на лечение на сайте краудфандинговой платформы, а также публиковала список с мечтами Оливии, которые она хотела бы осуществить до того, как девочка умрет от тяжелой болезни.

Американские СМИ активно писали об этой девочке в свете ее "предсмертного списка желаний". Например, девочка хотела прокатиться на машине с полицейскими и сотрудниками пожарной службы, а благотворительная организация Make-A-Wish Foundation потратила 11 тысяч долларов на костюмированную вечеринку для нее, пишет "Медуза".

Мать утверждала, что дочь страдает от гидроцефалии и эпилептиформных припадков. Также Тернер говорила, что у Оливии диагностирована нейрогастроинтестинальная энцефаломиопатия - неизлечимое заболевание, при котором перестают работать все системы организма.

Однако, в обвинительном заключении утверждается, что Оливия умерла в августе 2017 года из-за действий Тернер, а не вследствие многочисленных заболеваний.

Когда в июле 2017 года девочку госпитализировали, мать отказалась от любой медицинской помощи и полного парентерального питания ребенка. Тогда матери предоставили возможность забрать ребенка домой и обеспечить ей уход вне больницы. Спустя несколько недель после того, как девочку выписали из клиники, она умерла.

Коллегия присяжных предъявила Тернер обвинения по 13 пунктам, среди них - жестокое обращение с ребенком, кража и мошенничество с государственной программой Medicaid на сумму 538 тысяч долларов.

Отмечается, что расследование смерти Оливии началось только после того, как Тернер в 2018 году привела в больницу свою старшую дочь, которой сейчас 11 лет. Мать сообщила врачам, что у ее дочери "боли в костях" и онкологическое заболевание, но этот диагноз не подтвердился.

В 2018 году в разговоре со следователями Тернер всячески отрицала о делегированном синдроме Мюнхгаузена - психическом расстройстве, при котором больной ведет себя так, как будто лечит другого, при этом тот не болен.