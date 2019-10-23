Ср, 23.10.2019
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От 9000 до 19 400 евро - и такие пенсии получают в Латвии

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Как рассказала на заседании Бюджетной и финансовой (налоговой) комиссии Сейма министр благосостояния Латвии Рамона Петравича (KPV LV), в ТОП-10 самых больших пенсий в Латвии попадают выплаты в размере от 9000 до 19 400 евро в месяц. 

Министр пояснила, что в Министерстве благосостояния сейчас анализируется, какое влияние на социальный бюджет оставил отмененный в 90-х потолок социальных взносов.

Петравича отметила, что лицо, которое сейчас получает пенсию в 19 000 евро, скорее всего, получает гораздо больше, чем ранее внесло. 

Также министр рассказала о главных приоритетах в бюджете министерства следующего года - а именно, увеличить с 1 января 2020 года размер минимальной пенсии и пособия по социальному обеспечению, а также улучшить качество социальных услуг для людей с инвалидностью.

Также планируется индексация пенсий согласно стажу застрахованного лица. В фокусе министерства и развитие системы ухода для детей, оставшихся без родительского опекунства. 

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