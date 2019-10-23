От 9000 до 19 400 евро - и такие пенсии получают в Латвии

Министр пояснила, что в Министерстве благосостояния сейчас анализируется, какое влияние на социальный бюджет оставил отмененный в 90-х потолок социальных взносов.

Петравича отметила, что лицо, которое сейчас получает пенсию в 19 000 евро, скорее всего, получает гораздо больше, чем ранее внесло.

Также министр рассказала о главных приоритетах в бюджете министерства следующего года - а именно, увеличить с 1 января 2020 года размер минимальной пенсии и пособия по социальному обеспечению, а также улучшить качество социальных услуг для людей с инвалидностью.