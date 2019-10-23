Видео: В Петербурге два автомобиля врезались в толпу на пешеходном переходе

В Питере два автомобиля влетели в толпу пешеходов на зебре. ДТП произошло на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. Пострадали 7 человек, один из них в тяжелом состоянии pic.twitter.com/kVwjF6s6aJ