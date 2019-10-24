Неудачная попытка бегства? В Юрмале в изоляторе заключенные устроили пожар

Во вторник, 22 октября, незадолго до полуночи в Юрмальском участке муниципальной полиции произошло ЧП. Несколько сотрудников были вынуждены эвакуироваться, так как в изоляторе для задержанных вспыхнул пожар. Об этом рассказывает программа Degpunktā.
Глава Юрмальского участка муниципальной полиции Янис Гасюн сообщил, что один из сотрудников заметил по камере видеонаблюдения признаки пожара. Задержанные подожгли матрас.
"Своими силами с помощью огнетушителя пожар был нейтрализован. Параллельно были эвакуированы люди из камеры и сами сотрудники полиции. На место происшествия были вызваны пожарные и медики. Задержанным не пригодилась медицинская помощь, в свою очередь два сотрудника полиции были доставлены в больницу, где после обследования было констатировано, что ничего серьёзного не случилось", - рассказал Гасюн.
Начата служебная проверка, поскольку у задержанных до заключения спичек не было найдено. В Госполиции было возбуждено уголовное дело против поджигателей за умышленную порчу имущества.
Представитель полиции также добавил, что задержанные таким действием поставили под угрозу и свою жизнь. Никому из заключенных не удалось сбежать, потому их мотив неясен.
Сюжет Degpinktā: