Неудачная попытка бегства? В Юрмале в изоляторе заключенные устроили пожар

"Своими силами с помощью огнетушителя пожар был нейтрализован. Параллельно были эвакуированы люди из камеры и сами сотрудники полиции. На место происшествия были вызваны пожарные и медики. Задержанным не пригодилась медицинская помощь, в свою очередь два сотрудника полиции были доставлены в больницу, где после обследования было констатировано, что ничего серьёзного не случилось", - рассказал Гасюн.