Удачный дебют за "Даллас": Порзиньгис вернулся в НБА спустя полтора года

Новая команда Порзиньгиса обыграла "Вашингтон Уизардс" другого латвийского баскетболиста - Дависа Бертанса. Матч завершился со счётом 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32).

Порзиньгис провёл на площадке 29 минут 10 секунд. За это время баскетболист принёс команде 23 очка, сделал четыре подбора, отдал две голевые передачи, заблокировал один бросок, допустил четыре ошибки, дважды нарушил правила и закончил игру с коэффициентом эффективности "3".

Кристап Порзиньгис начал матч в стартовой пятёрке, а Давис Бертанс наблюдал за началом игры со скамейки запасных. Затем Бертанс включился в игру и провёл на площадке 28 минут 47 секунд. За это время латвийский баскетболист заработал 7 очков, сделал четыре подбора, перехватил один мяч, допустил одну ошибку, пять раз нарушил правила и завершил игру с коэффициентом полезности "-17" - это был худший показатель среди всех участников игры.

Оба латвийских баскетболиста были заменены за 37 секунд до конца игры, когда интрига матча умерла окончательно. Единственным вопросом оставался - сможет ли Лука Дончич побить свой же рекорд и набрать 36 очков за игру? Словенец не смог и принёс "Далласу" 34 очка.

Напомним, что свой последний матч в НБА Порзиньгис провёл 7 февраля 2018 года, когда в матче за "Нью-Йорк Никс" получил тяжёлую травму колена.

В следующем матче "Даллас" на выезде сыграет с "Нью-Орлеан Пеликанс", а команда Бертанса отправится в гости к "Оклахома-Сити Тандер".