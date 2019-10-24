Названы самые опасные звезды в Интернете

Дело в том, что поисковые запросы, содержащие имена этих знаменитостей, с высокой долей вероятности могут привести к заражению устройств вирусами.

Уильямс заняла второе место в рейтинге, уступив лишь телеведущей Кэролайн Флэк, а исполнительница хита Bad Guy оказалась на пятом месте.

Тройку замкнул ведущий Late Late Show Джеймс Корден, а на четвертой позиции разместилась рэп-исполнительница Никки Минаж. В первую десятку также вошли актеры Джош Гэд, Лиам Хемсворт, актриса Миша Бартон и музыканты Сэм Смит и Дуа Липа.

"Люди хотят быть в курсе последних новостей поп-культуры и звезд в любое время и с любого устройства. Часто потребители ставят скорость и удобство выше безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, которые якобы содержат контент с любимыми знаменитостями", - прокомментировал представитель McAfee Радж Самани.

Он пояснил, что пользователям не стоит кликать на любые ссылки, если они не хотят, чтобы в их устройства проникли вирусы.