Названы самые опасные звезды в Интернете

Американская певица Билли Айлиш и исполнительница роли Арьи Старк в "Игре престолов" Мэйси Уильямс вошли в пятерку самых опасных звезд для поиска в Интернете, сообщает портал NME со ссылкой на данные компании McAfee, занимающейся вопросами кибербезопасности.
Дело в том, что поисковые запросы, содержащие имена этих знаменитостей, с высокой долей вероятности могут привести к заражению устройств вирусами.
Уильямс заняла второе место в рейтинге, уступив лишь телеведущей Кэролайн Флэк, а исполнительница хита Bad Guy оказалась на пятом месте.
Тройку замкнул ведущий Late Late Show Джеймс Корден, а на четвертой позиции разместилась рэп-исполнительница Никки Минаж. В первую десятку также вошли актеры Джош Гэд, Лиам Хемсворт, актриса Миша Бартон и музыканты Сэм Смит и Дуа Липа.
"Люди хотят быть в курсе последних новостей поп-культуры и звезд в любое время и с любого устройства. Часто потребители ставят скорость и удобство выше безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, которые якобы содержат контент с любимыми знаменитостями", - прокомментировал представитель McAfee Радж Самани.
Он пояснил, что пользователям не стоит кликать на любые ссылки, если они не хотят, чтобы в их устройства проникли вирусы.
Кроме того, Самани отметил, что такая неосторожность может привести к утечке личных данных.