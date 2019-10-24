Чт, 24.10.2019
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Министр обороны Литвы: для НАТО и США Балтийский регион становится своим

Военные НАТО в Риге

ФОТО: Ēriks Kukutis

Для НАТО и США Балтийский регион становится своим, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, комментируя прибытие в Литву сил союзников.

В этот понедельник в Литву доставлена большая часть боевой техники батальона армии США, который будет дислоцирован в стране. Также на этой неделе в Литве проводил тренировочные полеты бомбардировщик ВВС США.

"Это учения, на которых имитируются бомбовые удары по конкретным мишеням, и вчера как раз мне довелось наблюдать за учениями лично", - сказал радиостанции Ziniu radijas министр обороны.

"Для НАТО и США Литва и Балтийский регион в целом становится своим, они используются для учений, и в данном случае целью было познакомиться с новой географией, именно с той географией, которую в случае кризиса эти силы должны будут прикрывать", - сказал министр. По его словам, такое возросшее в последнее время присутствие союзников в стране следует приветствовать.

Батальон вооруженных сил США численностью полтысячи военных проведет в Литве полгода. Вместе с ним в страну доставлено 29 танков и 21 боевая машина пехоты.

Ранее Кароблис отметил, что прибытие американских военных является важным фактором сдерживания и оценкой инвестиций Литвы в инфраструктуру.

В ответ на предпринятую Россией аннексию Крыма с 2014 до 2017 года в Литве была дислоцирована рота (около 200 военнослужащих) армии США. Американцы вывели эту роту, размещенную на основе постоянной ротации, когда в стране был дислоцирован батальон НАТО под командованием Германии.

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