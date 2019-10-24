Чт, 24.10.2019
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Съехал с дороги и врезался в машину: в Варакляны погиб тракторист

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В среду в Варакляны в ДТП погиб тракторист, сообщает агентство LETA.

Так, вечером в среду в Варакляны мужчина, управляя трактором с прицепом, при невыясненных пока обстоятельствах съехал с проезжей части и столкнулся с припаркованной автомашиной.

На месте происшествия медики констатировали смерть мужчины.

В свою очередь в волости Стамериенас Гулбенского края незадолго до полуночи в ДТП попал автомобиль Audi. Согласно предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего врезался в дерево. В аварии пострадали два человека, оба доставлены в медучреждение.

По обоим случаям полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, начаты уголовные процессы.

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