Съехал с дороги и врезался в машину: в Варакляны погиб тракторист

В среду в Варакляны в ДТП погиб тракторист, сообщает агентство LETA.
Так, вечером в среду в Варакляны мужчина, управляя трактором с прицепом, при невыясненных пока обстоятельствах съехал с проезжей части и столкнулся с припаркованной автомашиной.
На месте происшествия медики констатировали смерть мужчины.
В свою очередь в волости Стамериенас Гулбенского края незадолго до полуночи в ДТП попал автомобиль Audi. Согласно предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего врезался в дерево. В аварии пострадали два человека, оба доставлены в медучреждение.
По обоим случаям полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, начаты уголовные процессы.