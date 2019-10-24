Съехал с дороги и врезался в машину: в Варакляны погиб тракторист

Так, вечером в среду в Варакляны мужчина, управляя трактором с прицепом, при невыясненных пока обстоятельствах съехал с проезжей части и столкнулся с припаркованной автомашиной.

В свою очередь в волости Стамериенас Гулбенского края незадолго до полуночи в ДТП попал автомобиль Audi. Согласно предварительной информации, водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего врезался в дерево. В аварии пострадали два человека, оба доставлены в медучреждение.