Газета: автомобиль в Латвии может стать роскошью только для богатых

Министерство экономики передало на общественное обсуждение Национальный план по энергетике и климату на 2021-2030 годы, в случае утверждения которого автомобиль может стать привилегией богатых, пишет издание "Neatkariga".
Этот план будет означать повышение налогов на топливо, транспорт и введение совершенно нового налога во имя "заботы о климате", отмечает издание.
Как подчеркивает газета, если этот план действительно будет утвержден правительством в его нынешней редакции, каждое среднестатистическое домохозяйство Латвии столкнется со значительным падением благосостояния.
"Автомобиль станет привилегией богатых и чрезмерным бременем для нуждающихся. Каждая сфера жизни, в которой транспорт необходим для логистики, переживет подъем цен. На таком фоне ожидаемый уже в январе рост акцизного налога на топливо покажется мелочью", - пишет "Neatkariga".
Согласно документу, с 2025 года планируется повысить ставку акцизного налога на бензин, дизельное топливо и автогаз. Также будет повышен налог на эксплуатацию транспортных средств для всех автомобилей, работающих на топливе из ископаемых ресурсов, и введен совершенно новый налог на первичную регистрацию транспортных средств, который будет рассчитываться на основании объема выбросов CO2, мощности двигателя и полной массы транспортного средства.
В плане необходимость повышения налогов поясняется тем, что транспорт является крупнейшим потребителем энергоресурсов и источником выбросов парниковых газов в Латвии. Поэтому, по мнению авторов проекта, необходимо способствовать сокращению использования транспортных средств.
В разработке Национального плана по энергетике и климату приняли участие семь министерств. За раздел документа о "зеленых" налогах отвечает Министерство финансов. На вопрос о том, как план повышения налогов соответствует обещанию правительства не увеличивать налоговое бремя, министерство ответило: "Министерство финансов обращает внимание на то, что входящие в Национальный план по энергетике и климату на 2021-2030 годы налоговые меры, относящиеся к топливу и налогам на транспортные средства, еще пройдут оценку в рамках будущих основных принципов налоговой политики, которые будут разработаны Министерством финансов".