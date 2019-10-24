Газета: автомобиль в Латвии может стать роскошью только для богатых

Этот план будет означать повышение налогов на топливо, транспорт и введение совершенно нового налога во имя "заботы о климате", отмечает издание.

Как подчеркивает газета, если этот план действительно будет утвержден правительством в его нынешней редакции, каждое среднестатистическое домохозяйство Латвии столкнется со значительным падением благосостояния.

"Автомобиль станет привилегией богатых и чрезмерным бременем для нуждающихся. Каждая сфера жизни, в которой транспорт необходим для логистики, переживет подъем цен. На таком фоне ожидаемый уже в январе рост акцизного налога на топливо покажется мелочью", - пишет "Neatkariga".

Согласно документу, с 2025 года планируется повысить ставку акцизного налога на бензин, дизельное топливо и автогаз. Также будет повышен налог на эксплуатацию транспортных средств для всех автомобилей, работающих на топливе из ископаемых ресурсов, и введен совершенно новый налог на первичную регистрацию транспортных средств, который будет рассчитываться на основании объема выбросов CO2, мощности двигателя и полной массы транспортного средства.

В плане необходимость повышения налогов поясняется тем, что транспорт является крупнейшим потребителем энергоресурсов и источником выбросов парниковых газов в Латвии. Поэтому, по мнению авторов проекта, необходимо способствовать сокращению использования транспортных средств.