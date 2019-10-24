Латвия сохранила 19-е место в рейтинге Doing Business

Выше всех среди стран Балтии в рейтинге этого года оказалась Литва, которая поднялась с 14-го на 11-е место. Эстония в этом году опустилась с 16-го на 18-е место.

На первом месте рейтинга находится Новая Зеландия, за ней следуют Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

По позиции "Начало предпринимательской деятельности" Латвия опустилась с 24-го на 26-е место, а по показателю выдачи разрешений на строительство осталась на 56-м месте. В то же время в разделе о выполнении договорных обязательств Латвия поднялась с 20-го на 15-е место, по доступности кредитов опустилась с 12-го на 15-е место. В области уплаты налогов Латвия заняла 16-е место по сравнению с 13-м местом год назад.

В позиции о доступности электроэнергии Латвия опустилась с 53-го на 61-е место. В то же время показатель Латвии в области защиты инвесторов улучшился - за год она поднялась с 51-го на 45-е место.