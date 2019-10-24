В список богатейших женщин России впервые вошли две миллиардерши

Это первый раз, когда среди богатейших женщин две миллиардерши.

Первое место в списке в этом года сохранила глава Inteco Management и бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее принадлежит примерно 1,2 миллиарда долларов США.

В свою очередь второе место сохранила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук - ее собственность Forbes оценил в один миллиард долларов.

Третье место в рейтинге заняла Татьяна Ковальчук с 600 миллионов долларов. Ковальчук - жена совладельца банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука.