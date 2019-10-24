В список богатейших женщин России впервые вошли две миллиардерши

В списке богатейших женщин России первые два места занимают женщины, богатство которых составляет минимум один миллиард долларов США, свидетельствует новый рейтинг русскоязычного журнала Forbes.
Это первый раз, когда среди богатейших женщин две миллиардерши.
Первое место в списке в этом года сохранила глава Inteco Management и бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее принадлежит примерно 1,2 миллиарда долларов США.
В свою очередь второе место сохранила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук - ее собственность Forbes оценил в один миллиард долларов.
Третье место в рейтинге заняла Татьяна Ковальчук с 600 миллионов долларов. Ковальчук - жена совладельца банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука.
Как указывает Forbes, общее богатство женщин, попавших в список, составляет 9,9 миллиардов долларов, что является рекордной суммой.