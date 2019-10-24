В Эстонии 16-летняя девушка помогла задержать пьяного гражданина Латвии с ножом

"Вчера вечером в Центр тревоги и поступил звонок от 16-летней девушки, которая увидела, как на автобусной остановке у Петровской площади на улице Пушкина 50-летний мужчина напал на другого неизвестного мужчину и угрожал ему ножом. Большое спасибо девушке, которая не растерялась в опасной ситуации и сообщила о происшествии полиции, – сказала ведущий следователь Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс. – В ситуации, когда кому-то требуется помощь или вы стали свидетелем происшествия, звонок на 112 – это самое правильное решение".