Канадский хоккеист о жизни в России: "Это настоящий ад!"

Бывший хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets поделился своими воспоминаниями о жизни в России.
Канадский хоккеист выступал за "Металлург" в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) с 2011 по 2013 год. Затем хоккеист провёл один сезон в уфимской команде "Салават Юлаев".
"В Новокузнецке я провёл полтора года. Это настоящий ад! Я старался есть только в ресторанах. Там есть пара мест. Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил", - поделился воспоминаниями Сопел.
Хоккеист подчеркнул, что необходимо понимать разницу между жизнью в России и Северной Америке. "Я встречал на улицах бабушек с коровами на привязи. Это их способ выжить".
"После жизни в России я понял, насколько хорошо у нас. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо. Однажды я помог девушке и придержал дверь, так как в руках у неё были полные пакеты с продуктами. Она посмотрела на меня так, как будто я собирался её убить", - рассказал Сопел.
Брент Сопел провёл в КХЛ 94 матча, в которых забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. В 2010 году хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго Блэкхокс". Во время подкаста Сопел также подчеркнул, что в России ему платили гораздо больше, чем в НХЛ.