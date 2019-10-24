Канадский хоккеист о жизни в России: "Это настоящий ад!"

"После жизни в России я понял, насколько хорошо у нас. В России больше всех миллионеров, но остальные люди живут плохо. Однажды я помог девушке и придержал дверь, так как в руках у неё были полные пакеты с продуктами. Она посмотрела на меня так, как будто я собирался её убить", - рассказал Сопел.