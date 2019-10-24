Богатая семья россиян ищет дворецкого: он должен быть Девой, знать три языка и любить сериалы

Потенциальный дворецкий должен проживать в Лондоне и владеть по крайней мере тремя языками - русским, английским и французским. Отмечается, что работать нужно будет во Франции, Италии, Великобритании и России.

Семья указала, что очень любит британский комедийный сериал "Дживс и Вустер", поэтому и кандидат должен будет посмотреть его, чтобы понять, что от него ожидают.

Дворецкий также должен разбираться в технологиях, географии, фильмах и сериалах. Кроме того он обязан уметь решать все проблемы, которые могут возникнуть в школе, магазине или салоне красоты.

Кроме того кандидат должен быть заботливым и ладить с детьми. В конце объявления семья указала, какого знака Зодиака должен быть их дворецкий.

Предпочтение будет отдано Стрельцам, Девам, Водолеям, Козерогам и Львам.