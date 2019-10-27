"Не уноси с собой ничего, кроме снимков. Не оставляй за собой ничего, кроме следов" - так звучит главное правило героев нашей истории. Считается, что "по заброшкам ползают" только искатели приключений и экстрима, однако для наших собеседников - это не приоритет. TVNET встретился с двумя столичными сталкерами из организации Pamestā Latvija, которые согласились рассказать об издержках своего увлечения, сути самого термина "сталкер" и о том, как это хобби влияет на подростков.

Данное хобби может быть не только опасным для жизни, но и противозаконным! *Имена героев были изменены

Bradātāji

- Слушайте, а вы кто? Очень много терминов: диггеры, сталкеры...

Руслан: Я бы сказал исследователи городской среды.

Денис: У нас те, кто начинают шипеть от слова сталкер, начинают называть себя диггерами, но при этом забывают полностью про термин. Диггер - это человек, который исследует только подземные сооружения. От слова "копать" [dig]. Первые диггеры - это, считай, индустриальные спелеологи. Они - реально копали.

Мангальсальская и Болдерайская батареи были закопаны, от них буквально болтик торчал. Латвийские диггеры реально с лопатами выкапывали все эти батареи. Я бы себя назвал исследователем заброшенных объектов. Причём именно заброшенных.

Чтобы людям было проще, тем, кто далек, говорю, что я сталкер, кто в теме - что диггер. А мама зовёт помоишником [смеется].

Мне нравится вообще в латышском языке термин bradātājs - бродяга. В русском оно звучит как-то не так.

ФОТО: pamesta.lv

Руслан: Места, которые нам интересны, чаще всего находятся в городской черте. Мне нравится вот, учебные заведения, крупные предприятия.

Где были люди и они оттуда по какой-то причине ушли. Неважно, по какой...

ФОТО: pamesta.lv

Влияние опасного увлечения на школьников

- Я так понимаю, вам не сильно нравится, когда вас называют "сталкерами". Почему?

Руслан: Примерно 10 лет назад вышла компьютерная игра S.T.A.L.K.E.R. и с тех пор в моей голове такая ассоциация. Теперь школьники, которые играли в эту игру, даже если залезут в какое-нибудь простое здание - сразу же называют себя сталкерами. Это слово настолько популяризировали, что оно не имеет отношения к реальному уставу сталкера.

Денис: Сталкер - это тот человек, который входит в зону отчуждения. Тут прямая отсылка к игре S.T.A.L.K.E.R. и роману Стругацких "Пикник на обочине" про аномальную зону.

Сталкер - проводник в какую-то местность, в основном заброшенную, сложнодоступную.

*S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, события которых разворачиваются в нынешнее время, в альтернативном мире в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС.

Руслан: И вот так какой-нибудь молодой человек, посетив любую заброшенную стройку, может назвать себя сталкером. Если мы называем это мероприятие "вылазка", то они - "сталком".

ФОТО: pamesta.lv

Руслан: 15-летние дети идут на заброшенную стройку, залезают туда и говорят на камеру: "Смотрите, какой сталк, тут 100% бункер, сейчас поднимемся на этаж выше". Затем он лезет на 4-ый этаж, телефон на себя и говорит - офигенный сталк, ставьте лайки - весь интернет заполнен подобными "сталками".

Денис: В латышской среде у школьников популярно слово stroika.

Они даже залезают в какое-нибудь историческое индустриальное здание, наследие Латвии, постройка 19-го века, и говорят "oj, kada stroika".

ФОТО: pamesta.lv

- То есть взрослые люди чем-то подобным заниматься не будут?

Руслан: Люди бывают разные, но взрослый адекватный человек не станет бездумно рисковать собой, и вряд ли поддастся чужому дурному влиянию. Дети же могут запутаться и не заметить вовремя, что стоит себя остановить. Родителям нужно очень внимательно следить, в каких компаниях их ребёнок проводит время.

- Говоря о необдуманных поступках подростков, сразу вспоминается недавний случай с погибшим на крыше электропоезда...

Денис: Подобные случаи никаким образом не связаны с изучением истории города и заброшенных объектов, хоть так и может показаться со стороны.

Несчастные случаи чаще всего случаются из-за глупости тех, кто пытается "раззадорить" и взять другого на слабо, подразнить... Суть в том, что он пытался пробежать.

- По электричке?

Денис: Да, получается одни вылезли в одной части межвагонья, а другие - в другой. То ли за деньги, то ли просто на понт взяли и он решил пробежаться...

- То есть парня раззадорили?

Денис: Скорее всего, да.

- Откуда ты это знаешь?

Денис: Меня тайком под левым аккаунтом добавили в чат. Этих ребят там было около 100 школьников. Я там сидел, читал на протяжении нескольких недель пока меня не удалили.

- Они обсуждали этот случай? Смерть, события до?

Денис: Они обсуждали смерть. Обсуждений до я не видел, так как в "Вконтакте" нельзя просматривать предыдущие сообщения. Они обсуждали сам момент.

- Что они говорили?

Денис: Те, кто были рядом, говорили, что его раззадорили, а тот, кого обвиняли говорили, что он наоборот пытался его отговорить.

- А ты в какую версию веришь?

Руслан: Да неважно, раззадорили его или нет. Он не должен был там вообще находиться.

ФОТО: pamesta.lv

- А что это за компания вообще?

Денис: Эта группировка вела свой блог. Вообще там руководят два пацана. По 21-22 года им.

- Они ввязывают школьников в это?

Денис: Скажем так - они не против, что школьники присоединяются к ним. Они сами начали, когда им было по 16-17 лет.

Они пытались навязаться в компанию к более опытным, и к нам тоже, но все их посылали - нельзя брать школьников с собой!

- А вы сами со школьниками, значит, не хотите иметь дела?

Руслан: Подожди. Давай так - а зачем?

- Чтобы, например, не допустить таких случаев.

Руслан: Это не наша задача, это задача родителей.

Мы же занимаемся тем, что стараемся сохранить историческую ценность и задокументировать всё перед тем, как здание будет уничтожено.

Другим же людям мы можем разве что посоветовать, где и чего делать не стоит.

- И часто к вам обращаются за советами?

Денис: Смотря за какими. Про то, как себя вести, обычно никто не спрашивает. А вот про то, куда поехать и где может находиться определенный объект - постоянно.

На подобные вопросы мы никогда не отвечаем, у нас вообще не принято распространяться о координатах.

Даже к фотографиям мы относимся очень осторожно, выкладываем только те, по которым нельзя определить местоположение объекта. Иначе его просто наводнят люди и быстро уничтожат, замусорив и обокрав.

Руслан: Да им-то советы и не нужны. Они хотят узнать, куда можно залезть и где можно накосячить.

Они не спрашиваю совета КАК? Они спрашивают - КУДА?

ФОТО: pamesta.lv

Так уже много раз было. Один такой случай был совсем недавно. Предприятие закрылось, место не буду называть. Я узнал об этом, сразу же пришёл - всё было идеально! Каждый угол и вещь сфотографировать успели. Даже потом приходил периодически, бродяг прогонял... Но со временем люди стали замечать, что место пустует, кто-то написал в интернете и всё, туда начали ползать.

Сейчас там всё разгромили. Всё.

ФОТО: pamesta.lv

Думай головой, прежде чем что-то делать

- Почему не называешь место?

Руслан: Потому что это место купили, и там будут строить дома. Компания начнёт снос, и тогда мы опубликуем материал по нему.

Денис: Есть ещё и юридическая ответственность, поскольку объект сразу закрылся и перешёл во владения строительной компании под снос, ему не был присвоен статус grausti [развалина]...

Руслан: В Риге есть закон, по которому Рижское самоуправление может придать любому строению этот статус. Благодаря данному статусу владельцу идёт повышенный налог и полиция проверяет, что происходит на этом месте. Например, заброшенный дом - полиция каждый раз приезжает и смотрит, что там никого нет, и периодически отправляет владельцу уведомления о том, что происходило там.

Денис: Если окна заколочены и двери закрыты, то за нахождение в таком помещении грозит штраф до 142 евро - это административная ответственность. Если нет статуса развалины, то это уже уголовная ответственность о проникновении на частную собственность. Если в развалину - административный штраф.

Денис: Административный может выписать полиция без заявления владельца. До 2016 года должно было поступить заявление от владельца.

Опять же... Это случилось после того, как несколько школьников разбились на заброшенных объектах: в тихом центре один, в Вецмилгрависе девочка упала. В 2016 году 3-4 школьника разбились.

ФОТО: pamesta.lv

Только в Риге сделали поправки в законе. Без согласования с владельцем полиция имеет право оштрафовать за нахождение в таких объектах.

Руслан: В принципе, мы можем и удалить фотографии, если уж на то пошло. Или публиковать не будем.

- А вас ловили?

Денис: Меня ни разу не ловили.

Руслан: Бывало. Меня ловили. Но я всегда стараюсь думать головой прежде, чем что-то делать.

- Денежных штрафов никаких не было?

Руслан: Вообще, я считаю, что ничем наказуемым мы не занимаемся.

Мы ничего не трогаем и уносим с собой с объектов только фотографии, так же не портим заборы и не выбиваем окна, чтобы попасть внутрь.

С уважением относимся к любому имуществу, даже тому, за которым давно уже никто не следит, так как нас интересует сама история и атмосфера этого места.

ФОТО: pamesta.lv

- А вы бы хотели, чтобы вашу деятельность как-то узаконили? Сертификаты может какие...

Денис: Скорее нет, чем да. Найдутся какие-нибудь неадекваты, которые смогут получить сертификат, и будут там вершить беспредел. Да и невозможны такие сертификаты в принципе.

ФОТО: pamesta.lv

Руслан: Это просто хобби. Кому-то это любит и потому занимается. А полностью легализовать на бумагах это не получится. Лучше просто договариваться с владельцами таких территорий.

ФОТО: pamesta.lv

Дружите с головой

- Какие опасности могут быть? Снаряжение?

Денис: Ну, во-первых, дружите с головой: соблюдайте элементарную технику безопасности. Вообще не трогать и не подходить к оголенным проводам!

Желательно не наступать в лужи никакие даже: ты никогда не знаешь, может, в ней провод подключен или химия.

Я так один раз расплавил себе подошву. Наступил в какую-то лужу, а подошва просто потекла.

Руслан: Ну, вообще, самое основное - лестницы. Кстати, бывает, и мы грешим, хотя я знаю, что с этим нужно быть очень осторожным. Металлические конструкции, лестницы - никогда нельзя идти по ним друг за другом. На пролёте таких конструкций не должно одновременно находиться больше одного человека.

ФОТО: pamesta.lv

Денис: Кстати, недавно читал интервью со сталкером. Видели фотки? Человек сидит в ливневой системе в советском костюме химзащиты, в советском противогазе, которому уже 40 лет. В советском фильтре, который просрочен лет на 30-40! У фильтра тоже есть срок годности, он уже спасает... От ничего! Даже от резки лука на кухне не спасёт. И в кожаных перчатках. А под фото фраза была - "Я за безопасность".

Окей, советский костюм - просто кусок резины. С ним ничего не может произойти, только если протекать. Советский противогаз - резина, которая просрочена на лет 30-40, во-вторых, запотевают ужасно линзы, и ты ничего не видишь. В-третьих, советский фильтр, у которого есть срок годности и маленький список веществ, от которых он спасает.

Он не спасёт от биологических газов, которые являются самыми опасными в подземелье. И вот есть такие фрики, которые надевают советский противогаз со старым фильтром, и говорят - я за безопасность, я сталкер.

ФОТО: pamesta.lv

- Даже без тех фото, что ты недавно видел, такие люди есть?

Денис: Конечно.

Про снаряжение вот ещё: ботинки должны быть такими, чтобы наступая на гроздь - он ломался, а также, чтобы фонарики были хорошие, а не дешёвые - могли светить всю ночь. Однако он и не должен светить слишком ярко. У меня был случай, когда я из-за пересвета не увидел, что у меня над головой, и впилился: все, сотрясение.

ФОТО: pamesta.lv

Руслан: Из того, чего стоит остерегаться на объектах, нужно еще крыши упомянуть. Крыши — это вообще отдельная тема. Вероятность провалиться действительно реальна, незачем так рисковать. Просто не знаешь, что у тебя под ногами.

Денис: Да, лучше не падать в "телепорты" [дыры - Прим. ред.]...

- А вы падали в "телепорты"?

Денис: Да. Ну, это не совсем "телепорт". Я полз по лифтовой шахте узенькой, опираясь на кирпичи. Один кирпич треснул, я полетел вниз по шахте. К счастью, она была узкая, я раздвинул конечности и смог затормозить. Затормозил буквально в полуметре. Если бы не успел - 100% разбился бы об арматуру.

ФОТО: pamesta.lv

Руслан: У меня металлическая лестница была. Вот почему важно правильно подниматься наверх. Ступенька сломалась - я полетел. Зацепился рукой за ступеньку. Попал между кирпичной стеной и лестницей, одной рукой повис. Я как-то выкрутился, но покарябал себе спину тогда нормально. Подымаясь по лестнице важно держаться за боковые поручни, а не за ступеньки.

Денис: При мне под товарищем лопнул лист железа. Он был ржавый, выглядел как лист стали. Оказалось, что эта 3-х миллиметровая пластина. К счастью, там, где он наступил, примерно в полуметре была балка, на которую он упал. Он провалился по пояс. Ниже было ещё шесть метров бетона без выходов.

Если бы ОН провалился бы туда - я сам никогда бы его не вытащил, если бы ОБА - пролежали бы там 10-15 лет.

ФОТО: pamesta.lv

- Кодекс диггеров? Это про безопасность?

Денис: Нет. Конкретно кодекс нашего проекта Pamestā Latvija, который мы сейчас составляем, будет включать в себя и советы по безопасности. А кодекс диггеров - это кодекс Urban Explorer, западный кодекс. В нём всего лишь два правила: "Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints", что в переводе значит:

"Не уноси с собой ничего, кроме снимков. Не оставляй за собой ничего, кроме следов".

ФОТО: pamesta.lv

Маска - это идея

- Почему вы держите анонимность? Не хотите за счёт этого занятия стать популярными?

Денис: Я вообще хожу в маске. На всех фото в маске, чтобы подписчики не нашли меня по лицу.

ФОТО: pamesta.lv

Маска - это идея. Я продвигаю не себя и не своё лицо. Я популяризирую проект. Маска - проект.

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Рижское метро, бункер под замком света, подземные шахты... В следующем материале на портале TVNET читайте комментарий столичных сталкеров об индустриальных мифах и легендах страны, а также о том, что из этого - не выдумка, ведь некоторые предположения они проверили лично!