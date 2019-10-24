Протесту быть! Медики проведут серьезную акцию "Один день без врача"

В этот день организаторы акции призывают всех врачей, за исключением медиков скорой помощи, взять неоплачиваемый отпуск.

Таким образом медики хотят наглядно показать, что может произойти уже через пару лет, если политики не изменят свое отношение к здравоохранению, подчеркнула руководитель ЛОВ.

Решение о плане действий в четверг приняли на совместном совещании ЛОВ, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), Латвийская ассоциация молодых врачей, Латвийская ассоциация медсестер и Латвийская ассоциация семейных врачей.

"Первое мероприятие состоится 29 октября, когда мы проведем пресс-конференцию, на которой сообщим о том, какова ситуация в других странах Восточной Европы с похожим бюджетом и похожим положением в здравоохранении, но вопросы решают иначе и находят финансирование для медицины", - сказала Айзсилниеце.

Она выразила надежду на конструктивный диалог с правительством и Сеймом, где в настоящее время рассматривается законопроект о бюджете. Если медикам не удастся наладить диалог с политиками и их не услышат, будут проведены дальнейшие акции.

Одной из таких акций станет "Один день без врача", чтобы показать, как будут чувствовать себя люди, если хотя бы один день не будут работать многие врачи, потому что именно это однажды произойдет, если не будет изменена политика финансирования здравоохранения, подчеркнула президент ЛОВ.

В случае, если 14 ноября при утверждении бюджета будет принято неблагоприятное для здравоохранения решение, медики продолжат акции под руководством ЛПРЗСУ, который, скорее всего, поднимет вопрос о роспуске Сейма, проголосовавшего вопреки тому, что сам обещал, а именно, соблюдать законы и думать о будущем народа Латвии, подчеркнула Айзсилниеце.

Ранее ЛПРЗСУ заявил, что, согласно закону о финансировании здравоохранения, в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в соответствии с среднесрочными бюджетными рамками на 2020-2022 годы в 2022 году здравоохранению выделено всего 1,2 млрд евро, что составляет 3,3% от ВВП.

В 2019 году финансирование составляет 1,2 млрд евро, или 3,87% от ВВП. В соответствии с законом, в следующем году дополнительное финансирование здравоохранения должно было составить более 100 млн евро, а в бюджете предусмотрено всего 43 млн, указал профсоюз.