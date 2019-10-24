Американец заживо сгорел в электромобиле Tesla

В американском штате Южная Каролина мужчина по имени Омар Аван заживо сгорел в электромобиле Tesla, который он арендовал. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Washington Post.
Отмечается, что 48-летний американец потерял управление над транспортным средством, из-за чего автомобиль врезался в пальму.
В результате аварии литий-ионный аккумулятор электромобиля загорелся, салон заполнился дымом и огнем.
Собравшимся вокруг людям не удалось помочь водителю из-за конструкции модели Tesla S. Ручки автомобиля утоплены в дверь, ее можно открыть с помощью электроники.
Смерть мужчины наступила от ожогов и удушения. Семья погибшего уверена, что Омар скончался из-за конструктивных дефектов автомобиля. Родственники погибшего назвали автомобиль смертельной ловушкой.