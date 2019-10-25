Лига Европы: Макгрегор на матче ЦСКА и первая победа "Краснодара"

В четверг, 24 октября, состоялся третий тур группового этапа Лиги Европы, в котором московский ЦСКА потерпел третье поражение подряд, "Краснодар" одержал первую победу в группе, а латвийский защитник Каспар Дубра провёл полный матч за "Александрию".
Группа L
Английский "Манчестер Юнайтед" одержал минимальную выездную победу над "Партизаном" благодаря голу Антони Марсьяля, который на 43-й минуте реализовал пенальти. Добавим, что команда Оле-Гуннара Сульшера прервала серию без побед из 6 матчей во всех турнирах.
В параллельном матче нидерландский "АЗ Алкмар" разгромил "Астану" Романа Григорчука со счётом 6:0.
После трёх туров в группе L лидирует "МЮ" (7 очков). Следом идёт "АЗ Алкмар" (5 очков), "Партизан" (4 очка) и "Астана" (0 очков).
Марсьяль открывает счет в Белграде 🎯🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 24, 2019
9⃣ Ваша любимая девятка в истории "МЮ"?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/IpaXC0K8Yg
Группа I
Украинский клуб "Александрия" сыграл на выезде вничью с французским "Сент-Этьеном" - 1:1. Матч проходил на стадионе, где в 1998 году произошёл известный многим футбольным болельщикам эпизод между Дэвидом Бекхэмом и Диего Симеоне.
Стоит отметить, что в составе "Александрии" все 90 минут на поле провёл латвийский защитник Каспар Дубра.
В параллельном матче "Гент" и "Вольфсбург" также сыграли вничью - 2:2. После трёх туров группу возглавляют именно эти две команды (5 очков), а "Александрия" и "Сент-Этьен" занимают третье и четвёртое место соответственно (2 очка).
Группа Н
Третье поражение подряд в Лиге Европы потерпел московский ЦСКА, который на этот раз у себя дома проиграл венгерскому "Ференцварошу" - 0:1. Добавим, что "армейцы" проиграли в трёх стартовых матчах турнира с общим счетом 1:8.
Кстати, матч ЦСКА в Москве посетил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вместе с супругой.
The new 🔴🔵 fan? 👀 @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/X5wng5keNF— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 24, 2019
Московская команда занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H (0 очков), а возглавляет квартет "Эспаньол" (7 очков).
Группа С
Более удачным вечер выдался для другой российской команды - "Краснодар" на выезде обыграл турецкий "Трабзонспор" со счётом 2:0. Автором первого гола в составе "Краснодара" стал Маркус Берг (49-я минута), а в компенсированное время преимущество "быков" увеличил полузащитник Тонни де Вильена.
October 24, 2019
После трёх туров "Краснодар" в своей группе занимает третье место, имея в своём активе 3 очка. Лидером группы С является швейцарский "Базель" - 7 очков.
Результаты остальных матчей:
❌ @pfc_cska и @fc_astana терпят третьи поражения кряду— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 24, 2019
🤝 @FKQarabagh и @FCO1948 завершают свои матчи вничью
✅ "Эспаньол" и "МЮ" набирают по три очка в гостях
😮 "Рома" и "Вольфсбург" упускают победы в добавленное время
🤔 Какой матч выберете во второй сессии?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/kPpxVtg1IN