Лига Европы: Макгрегор на матче ЦСКА и первая победа "Краснодара"

Группа L

Английский "Манчестер Юнайтед" одержал минимальную выездную победу над "Партизаном" благодаря голу Антони Марсьяля, который на 43-й минуте реализовал пенальти. Добавим, что команда Оле-Гуннара Сульшера прервала серию без побед из 6 матчей во всех турнирах.

В параллельном матче нидерландский "АЗ Алкмар" разгромил "Астану" Романа Григорчука со счётом 6:0.

После трёх туров в группе L лидирует "МЮ" (7 очков). Следом идёт "АЗ Алкмар" (5 очков), "Партизан" (4 очка) и "Астана" (0 очков).

Марсьяль открывает счет в Белграде 🎯🔥



9⃣ Ваша любимая девятка в истории "МЮ"?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/IpaXC0K8Yg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 24, 2019

Группа I

Украинский клуб "Александрия" сыграл на выезде вничью с французским "Сент-Этьеном" - 1:1. Матч проходил на стадионе, где в 1998 году произошёл известный многим футбольным болельщикам эпизод между Дэвидом Бекхэмом и Диего Симеоне.

Стоит отметить, что в составе "Александрии" все 90 минут на поле провёл латвийский защитник Каспар Дубра.

В параллельном матче "Гент" и "Вольфсбург" также сыграли вничью - 2:2. После трёх туров группу возглавляют именно эти две команды (5 очков), а "Александрия" и "Сент-Этьен" занимают третье и четвёртое место соответственно (2 очка).

Группа Н

Третье поражение подряд в Лиге Европы потерпел московский ЦСКА, который на этот раз у себя дома проиграл венгерскому "Ференцварошу" - 0:1. Добавим, что "армейцы" проиграли в трёх стартовых матчах турнира с общим счетом 1:8.

Кстати, матч ЦСКА в Москве посетил ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вместе с супругой.

Московская команда занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы H (0 очков), а возглавляет квартет "Эспаньол" (7 очков).

Группа С

Более удачным вечер выдался для другой российской команды - "Краснодар" на выезде обыграл турецкий "Трабзонспор" со счётом 2:0. Автором первого гола в составе "Краснодара" стал Маркус Берг (49-я минута), а в компенсированное время преимущество "быков" увеличил полузащитник Тонни де Вильена.

После трёх туров "Краснодар" в своей группе занимает третье место, имея в своём активе 3 очка. Лидером группы С является швейцарский "Базель" - 7 очков.

Результаты остальных матчей: