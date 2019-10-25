Эдгар Гаурач объявил о завершении карьеры. Прощальный матч пройдёт в ноябре

Последний матч Гаурача состоится на рижском стадионе "Сконто", когда юрмальский "Спартак" на выезде сыграет с "Ригой". Игра состоится 9 ноября в 14:00.

С весны 2017 года Гаурач является генеральным директором юрмальского "Спартака", но в текущем сезоне успел провести за "курортников" 13 матчей.

Карьеру футболиста Гаурач начал в резекненском клубе "Дижванаги", затем несколько сезонов провёл в итальянском клубе "Асколи", в составе которого был заявлен на несколько матчей Серии А.

В 2009 году Гаурач вернулся в Латвию и стал игроком "Вентспилса", с которым принял участие в Кубке УЕФА, где отметился одним забитым мячом. После этого футболист отправился в аренду в румынский клуб "Рапид", а затем в молдавский "Шериф", с которым также выступал в Кубке УЕФА.

С 2011 по 2013 год Гаурач играл в России за красноярский "Енисей" и московское "Торпедо", а в 2014 году присоединился к юрмальскому "Спартаку". В 2014 году футболист был отдан в аренду в швейцарский "Арау", но вскоре получил тяжёлую травму и снова вернулся в "Спартак".