Эдгар Гаурач объявил о завершении карьеры. Прощальный матч пройдёт в ноябре

Латвийский футболист Эдгар Гаурач 9 ноября проведёт свой последний матч в профессиональной карьере. Об этом игрок написал в своём Twitter.
It’s time. Welcome to my last game! @fkspartaks @ascolicalciofc @FCAarau1902 @fctm_official @LiepajaFK @fkventspils_ @RezeknesFA @Sheriff_FC @kajbumba @FCEnisey pic.twitter.com/W9t21zhJDn— 𝐄𝐝𝐠𝐚𝐫𝐬 𝐆𝐚𝐮𝐫𝐚𝐜𝐬 (@egauracs) October 24, 2019
Последний матч Гаурача состоится на рижском стадионе "Сконто", когда юрмальский "Спартак" на выезде сыграет с "Ригой". Игра состоится 9 ноября в 14:00.
С весны 2017 года Гаурач является генеральным директором юрмальского "Спартака", но в текущем сезоне успел провести за "курортников" 13 матчей.
Карьеру футболиста Гаурач начал в резекненском клубе "Дижванаги", затем несколько сезонов провёл в итальянском клубе "Асколи", в составе которого был заявлен на несколько матчей Серии А.
В 2009 году Гаурач вернулся в Латвию и стал игроком "Вентспилса", с которым принял участие в Кубке УЕФА, где отметился одним забитым мячом. После этого футболист отправился в аренду в румынский клуб "Рапид", а затем в молдавский "Шериф", с которым также выступал в Кубке УЕФА.
С 2011 по 2013 год Гаурач играл в России за красноярский "Енисей" и московское "Торпедо", а в 2014 году присоединился к юрмальскому "Спартаку". В 2014 году футболист был отдан в аренду в швейцарский "Арау", но вскоре получил тяжёлую травму и снова вернулся в "Спартак".
В составе сборной Латвии Эдгар Гаурач провёл 20 матчей, в которых забил 5 голов.