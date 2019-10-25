Видео: Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" отметился дублем, но этого оказалось недостаточно и команда Овечкина проиграла в овертайме со счетом 3:4.
Первый гол Овечкина получился символическим - он стал для россиянина 666-м в НХЛ.
😈 @Ovi8 on the deflection 😈 #Caps 2 - Oilers 1 #CapsOilers #ALLCAPS pic.twitter.com/ldo5oHNDTe— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 25, 2019
На всякий случай форвард решил не останавливаться на "числе зверя" и забросил ещё одну шайбу - 667-ю.
From the office - where else?— Washington 👻 Capitals (@Capitals) October 25, 2019
¯\_(ツ)_/¯#CapsOilers pic.twitter.com/ZekzC2aFGm
В текущем сезоне на счету Овечкина уже 9 голов, а также 5 результативных передач. "Вашингтон" - единственная команда Овечкина в НХЛ, куда он перешёл в 2005 году из московского "Динамо".