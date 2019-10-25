Видео: Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" отметился дублем, но этого оказалось недостаточно и команда Овечкина проиграла в овертайме со счетом 3:4.

Первый гол Овечкина получился символическим - он стал для россиянина 666-м в НХЛ.

На всякий случай форвард решил не останавливаться на "числе зверя" и забросил ещё одну шайбу - 667-ю.