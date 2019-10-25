Пт, 25.10.2019
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Видео: Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ

Александр Овечкин

ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ).

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Эдмонтон Ойлерз" отметился дублем, но этого оказалось недостаточно и команда Овечкина проиграла в овертайме со счетом 3:4.

Первый гол Овечкина получился символическим - он стал для россиянина 666-м в НХЛ.

На всякий случай форвард решил не останавливаться на "числе зверя" и забросил ещё одну шайбу - 667-ю.

В текущем сезоне на счету Овечкина уже 9 голов, а также 5 результативных передач. "Вашингтон" - единственная команда Овечкина в НХЛ, куда он перешёл в 2005 году из московского "Динамо".

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