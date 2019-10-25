Ушаков назвал главные задачи "Согласия"

Он считает, что в субботу на съезде "Согласия" председателем правления, скорее всего, будет избран Янис Урбанович , потому что в настоящее время в руководстве партии нужен человек, который умеет работать с людьми, чтобы внутренне упорядочить партию.

"Думаю, что в субботу всех ждет большой сюрприз, а именно, раскола в "Согласии" на съезде не произойдет и не будет споров", - добавил Ушаков.

На вопрос об имидже партии после недавних событий в Рижской думе и ошибок в самой партии, Ушаков ответил, что ошибки допускают все политические организации, но проблема "Согласия" в том, что в последние 10 лет партия стала очень экспансивной и самоуверенной. Кроме того, партии не позволила сбалансировать силы ситуация, когда она в Сейме продолжала оставаться в оппозиции, а на уровне самоуправлений пришла к власти.