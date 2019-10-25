Ушаков назвал главные задачи "Согласия"

Главными задачами партии "Согласие" являются внутреннее упорядочивание и подготовка к выборам 2021 года, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT лидер "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков.
Он считает, что в субботу на съезде "Согласия" председателем правления, скорее всего, будет избран Янис Урбанович, потому что в настоящее время в руководстве партии нужен человек, который умеет работать с людьми, чтобы внутренне упорядочить партию.
"Думаю, что в субботу всех ждет большой сюрприз, а именно, раскола в "Согласии" на съезде не произойдет и не будет споров", - добавил Ушаков.
На вопрос об имидже партии после недавних событий в Рижской думе и ошибок в самой партии, Ушаков ответил, что ошибки допускают все политические организации, но проблема "Согласия" в том, что в последние 10 лет партия стала очень экспансивной и самоуверенной. Кроме того, партии не позволила сбалансировать силы ситуация, когда она в Сейме продолжала оставаться в оппозиции, а на уровне самоуправлений пришла к власти.
"Теперь нам нужно сделать все возможное для того, чтобы внутренне упорядочить партию и подготовиться к выборам 2021 года", - сказал Ушаков.
Съезд "Согласия" состоится в субботу, 26 октября, и на нем планируется переизбрать руководство партии. На должность ее председателя претендуют руководитель парламентской фракции Янис Урбанович, депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Сейма Андрис Морозов.