СГД раскрыла контрабанду 13 млн сигарет из Индии

Досмотр контейнера проводился 21 октября в Рижском порту. В нем находилось 67 645 блоков с сигаретами Richman без акцизных марок.

Проверка сопроводительных документов показала, что отправителем контейнера является компания в Индии, а получателем - предприятие в России. В документах было указано, что груз состоит из текстиля.

ФОТО: СГД

По мнению СГД, есть основания полагать, что все контрабандные сигареты предназначались для реализации на территории Латвии.

По предварительным расчетам, в случае реализации сигарет ущерб для государства мог составить почти 2,5 млн евро.