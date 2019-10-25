СГД раскрыла контрабанду 13 млн сигарет из Индии

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) при проведении таможенного контроля прибывшего из Индии морского контейнера обнаружила 13,529 млн контрабандных сигарет, сообщили в СГД.
Досмотр контейнера проводился 21 октября в Рижском порту. В нем находилось 67 645 блоков с сигаретами Richman без акцизных марок.
Проверка сопроводительных документов показала, что отправителем контейнера является компания в Индии, а получателем - предприятие в России. В документах было указано, что груз состоит из текстиля.
По мнению СГД, есть основания полагать, что все контрабандные сигареты предназначались для реализации на территории Латвии.
По предварительным расчетам, в случае реализации сигарет ущерб для государства мог составить почти 2,5 млн евро.
По факту контрабанды сигарет в крупных размерах начат уголовный процесс.