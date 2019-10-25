В Латвии испытывают новую технологию по предотвращению ДТП с животными

Осенью и зимой, когда очень быстро становится темно, на дорогах происходит чаще столкновений с лесными животными. Чтобы сократить подобные ДТП, Latvijas Valsts ceļi (LVC) испытывает новую технологию, в местах, где больше всего сбивали животных. Там были расположены устройства, которые уводят животных с дороги. Об этом рассказывает Латвийское телевидение.
Одна из наиболее загруженных государственных дорог - Вентспилское шоссе. Место, где чаще всего происходят ДТП с животными: восемь аварий за три года.
Статистика Госполиции показывает тенденцию - число столкновений за последние годы выросло. В 2016 году лоси, олени, косули и кабаны спровоцировали 433 аварии, помощь медиков была необходима 57 людям. В прошлом году число ДТП возросло до 620, 82 человека пострадало, в том числе двое погибших. В этом году за неполные 10 месяцев произошло уже 490 столкновений с животными. Пострадавшие - 41 человек, двое погибло. На самом деле аварий больше, так как не про все ДТП сообщают в полицию.
LVC начали пилотный проект на участке от Кемерского леса до Озолпилса, чтобы отпугнуть животных от пересечения дороги. На участке в 7,6 км были установлены сигнальные столбики со специальным устройством. Они издают звук на высокой частоте, который неприятен животным. Устройства размещают на расстоянии 50 метров друг от друга на каждой стороне дороги.
"В Латвии до сих пор ничего такого не делали. Искали в интернете, что делают люди в мире. И это один из вариантов. Отзывы только положительные. Цена также не является космической", - сказал директор Управления организации движения LVC Марис Заляйскалнс.
В общей сложности в настоящее время используется 300 таких устройств австрийского производства. Они обошлись в 33 тысяч евро. Это часть финансирования - 170 тысяч евро - полученного для предотвращения столкновений с дикими животными.