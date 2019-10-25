В Латвии испытывают новую технологию по предотвращению ДТП с животными

Одна из наиболее загруженных государственных дорог - Вентспилское шоссе. Место, где чаще всего происходят ДТП с животными: восемь аварий за три года.

Статистика Госполиции показывает тенденцию - число столкновений за последние годы выросло. В 2016 году лоси, олени, косули и кабаны спровоцировали 433 аварии, помощь медиков была необходима 57 людям. В прошлом году число ДТП возросло до 620, 82 человека пострадало, в том числе двое погибших. В этом году за неполные 10 месяцев произошло уже 490 столкновений с животными. Пострадавшие - 41 человек, двое погибло. На самом деле аварий больше, так как не про все ДТП сообщают в полицию.

LVC начали пилотный проект на участке от Кемерского леса до Озолпилса, чтобы отпугнуть животных от пересечения дороги. На участке в 7,6 км были установлены сигнальные столбики со специальным устройством. Они издают звук на высокой частоте, который неприятен животным. Устройства размещают на расстоянии 50 метров друг от друга на каждой стороне дороги.

"В Латвии до сих пор ничего такого не делали. Искали в интернете, что делают люди в мире. И это один из вариантов. Отзывы только положительные. Цена также не является космической", - сказал директор Управления организации движения LVC Марис Заляйскалнс.