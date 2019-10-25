Модный парад звезд на InStyle Awards: смелые разрезы, декольте и одни улетные сапожки!
В Лос-Анджелесе на днях прошла ежегодная церемония вручения премии InStyle Awards, присуждаемой за достижения в индустрии моды, красоты и кино, на которую традиционно собрались самые красивые и стильные звезды Голливуда.
Перед фотографами на красной дорожке блистали Джессика Альба, Дженнифер Гарнер, Кирстен Данст, Зендая, Нина Добрев и другие. Смотрите, какие яркие и эффектные наряды выбрали звездные красотки для этого мероприятия!
Обратите особое внимание на обувь 19-летней американской модели, актрисы, художницы и ЛГБТ-активистки Хантер Шефер на 8-м фото ниже (в галерее - фото N 26)...
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