В рижских детсадах нет мест: в очереди стоят уже 2239 детей

Около года назад в очереди на места в муниципальных детских садах было 1135 детей.

Как поясняет департамент, увеличение очереди связано с изменениями гигиенических требований, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, однако дума при комплектации групп приняла во внимание эти изменения уже в прошлом и в этом году. Данные изменения подразумевают определенную квадратуру на определенное количество детей.

"В результате в детские сады можно принять меньше детей, чем раньше, и это увеличивает очередь примерно на 400 человек", - сообщило столичное самоуправление.

В то же время, как отмечает самоуправление, существует еще одна давняя проблема -

при приеме ребенка в рижское образовательное учреждение через некоторое время можно увидеть, что за этого ребенка поступают деньги из другого муниципалитета.

"Это означает, что данное место получили не дети-рижане, а дети, которые на момент поступления в детский сад были задекларированы в Риге, но по факту живут за ее пределами. Таких детей более 700", - подчеркивает департамент образования.

Департамент отмечает, что по-прежнему есть учреждения, где продолжается комплектация групп, поэтому число детей в очереди может сократиться примерно на 100-150 человек.

Чтобы уменьшить очереди, Рижская дума в период с 2009 по 2018 год открыла 194 дополнительных группы, увеличив количество мест в детских садах примерно на 4000, что по количеству мест эквивалентно 20 новым детским садам.

В настоящее время в муниципальных детских садах Риги имеются места для 26 169 воспитанников, но в ближайшие несколько лет группы дошкольного образования будут открыты также в зданиях на ул. Апузес и Стокхолмас.