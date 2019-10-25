Эстонские СМИ хотят скорейшего введения цифрового налога

Руководитель ассоциации Март Раудсаар указал, что такой налог необходим, чтобы обеспечить единую ситуацию для всех участников рынка СМИ, так как сейчас медиа-предприятия платят налогов в 4,5 раза больше, чем международные интернет-гиганты.

"Эта ситуация не честная не только по отношению к медиа-предприятиям Эстонии, но и к Эстонскому государству, так как оно ежегодно теряет миллионы евро налоговых денег", - указал Раудсаар.

По его мнению, цифровой налог в Эстонии необходимо ввести по-возможности в кратчайние сроки - до 2021 года, а не в течение трех лет или в еще более далеком будущем.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию в данный момент работает над глобальной регулой о цифровых налогах, которая может вступить в силу через три года. Однако Раудсаар указывает, что сейчас нет никаких гарантий того, что соглашения между соответствующими организациями стран-участниц за это время действительно будут достигнуты.

И Евросоюз пообещал ввести подобную регулу.

Раудсаар отметил, что в нынешних условиях, когда этот вопрос сковывает определенная неясность, некоторые страны ЕС решили ввести свои национальные цифровые налоги, и поэтому Эстонии следует последовать примеру этих стран. Ассоциация медиа-предприятий Эстонии уже обратилась в Министерство экономики Эстонии с предложением ввести цифровой налог в размере 3-5% еще до принятия бюджета 2021 года.