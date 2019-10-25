Министерство: План по энергетике и климату не предусматривает роста налога на машины

Ссылаясь на публикацию в газете Neatkarīgā о том, что переданный Министерством экономики на общественное обсуждение NEKP2030 предусматривает сделать автомобили привилегией богачей, "Новое Единство" отметило агентству LETA, что предложенные министерством идеи о повышении налога на ископаемое топливо и двигатели, работающие на ископаемом топливе как для новых, так и для пользованных автомобилей, не продуманы и подлежат дискуссии.

Миэкономики проинформировало, что план обозначает ряд различных мероприятий, которые необходимо реализовать для снижения выбросов в транспортном секторе. Сейчас план находится еще в стадии разработки и продолжаются консультации с обществом. Входящие в план предложения обозначают направления действий, над которыми еще детально в ходе подготовки нормативны актов будут работать министерства соответственных сфер.

"Долгосрочное видение NEKP2030 - долгосрочным, конкурентоспособным и безопасным образом способствовать долгосрочному развитию народного хозяйства. План содержит предложения в различных сферах, в том числе энергоэффективности, секторе электроэнергии и транспорта, энергетической безопасности, вопросах инфраструктуры и рынка энергии, обслуживании отходов и других," - рассказали в Минэкономики.

Первоначальная редакция NEKP2030 размещена на сайте министерства, но собрание по обсуждению отчета о оценке стратегического влияния плана на окружающую среду предусмотрено в начале ноября. Подача плана на рассмотрение на собрании госсекретарей запланирована на вторую половину ноября.

В то же время Министерство экономики указало, что транспортный сектор в Латвии создает около трети от общего потребления энергии и 78% от общего потребления нефтепродуктов, и лишь ничтожная часть - около 3% от транспортной энергии - не произведена из ископаемых ресурсов.

"Транспортный сектор в Латвии сейчас полностью зависит от импорта ископаемых энергоресурсов из третьих стран. Транспортный сектор - крупнейший источник выбросов СО2 в Латвии. Латвия обязалась реализовать цель по снижению СО2 и дополнительно к этому транспортный сектор создает значительное загрязнение в городах, что вредит здоровью людей. Поэтому решения для достижения климатических целей в транспортном секторе будут чрезвычайно важны, и на конкретных мероприятиях нужно будет искать способ уравновесить жителей, экономику, транспорт, ограничения климатических изменений, аспекты окружающей среды и здоровья", - пояснили в министерстве.