Пт, 25.10.2019
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На Деглавском мосту изменится организация движения

Летом Деглавский мост был закрыт для транспорта полностью.

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Со 2 ноября будут введены изменения в организацию движения на Деглавском мосту, где идут ремонтные работы, сообщила агентству LETA специалист по коммуникации департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

Водители должны учитывать, что поток движения в направлении центра будет перенаправлен на правую сторону путепровода. Будет обеспечено движение по одной полосе в каждом направлении. Проезжие полосы будут отделены бетонными барьерами, чтобы отгородить зону строительных работ от транспортного потока.

Также идет активная работа по строительству тротуаров на правой стороне путепровода по направлению в центр, проводится ремонт опор и балок.

В целом в рамках действующего договора до конца этого года планируется починить восемь опор, тротуар и лестницы с обеих сторон путепровода, обновить перила и построить инженерные коммуникации.

Как сообщалось, ремонтом путепровода занимается литовское предприятие АО Kauno tiltai.

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