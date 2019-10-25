Одну сторону Деглавского моста закроют для движения

Водители должны учитывать, что поток движения в направлении центра будет перенаправлен на правую сторону путепровода. Будет обеспечено движение по одной полосе в каждом направлении. Проезжие полосы будут отделены бетонными барьерами, чтобы отгородить зону строительных работ от транспортного потока.