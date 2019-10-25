Одну сторону Деглавского моста закроют для движения

Со 2 ноября будут введены изменения в организацию движения на Деглавском мосту, где идут ремонтные работы, сообщила агентству LETA специалист по коммуникации департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.
Водители должны учитывать, что поток движения в направлении центра будет перенаправлен на правую сторону путепровода. Будет обеспечено движение по одной полосе в каждом направлении. Проезжие полосы будут отделены бетонными барьерами, чтобы отгородить зону строительных работ от транспортного потока.
Также идет активная работа по строительству тротуаров на правой стороне путепровода по направлению в центр, проводится ремонт опор и балок.
В целом в рамках действующего договора до конца этого года планируется починить восемь опор, тротуар и лестницы с обеих сторон путепровода, обновить перила и построить инженерные коммуникации.
Как сообщалось, ремонтом путепровода занимается литовское предприятие АО Kauno tiltai.