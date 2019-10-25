Норвежская биатлонистка отравилась коровьим навозом

"Тренировочный лагерь проходил хорошо, но мне пришлось вернуться домой. Проводили интенсивные тренировки, но на следующий день я отравилась едой. В лагере я упала, и мне в рот попал коровий навоз или что-то похожее", - сказала биатлонистка.