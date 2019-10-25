Пт, 25.10.2019
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Норвежская биатлонистка отравилась коровьим навозом

ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд, участвуя в тренировочном лагере, упала в коровий навоз и отравилась. Об этом сама спортсменка рассказала на своем канале в Youtube.

"Тренировочный лагерь проходил хорошо, но мне пришлось вернуться домой. Проводили интенсивные тренировки, но на следующий день я отравилась едой. В лагере я упала, и мне в рот попал коровий навоз или что-то похожее", - сказала биатлонистка.

Она вместе с командой провела один из этапов подготовки к следующему сезону в Италии.

"Я полностью выпала из обоймы на два дня. Пыталась в легком режиме тренироваться, но чувствовала себя как упавшая на землю лазанья", - описала свои эмоции Тандревольд. Позднее команда приняла решение отправить биатлонистку домой.

Новый сезон розыгрыша Кубка мира начнется в конце ноября.

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