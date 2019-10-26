На новой выставке в Музее моды представлены ценнейшие экспонаты

Одна из центральных тем выставки - многочисленные технологические инновации, которые определили моду середины XIX века: анилиновые красители, швейные машинки, новые ткацкие и печатные станки. И кринолин - конструкция из металлических обручей, напоминающая птичью клетку, которую дамы надевали под платья.

Хотя кринолин был объемным и занимал много места, он был намного легче и удобнее при ходьбе по сравнению с многослойными нижними юбками предыдущего десятилетия,

когда подъюбники путались вокруг ног, а летом еще и изрядно грели, ведь общий вес нижних юбок мог достигать семь киллограмов! Если задуматься, кринолин - это инновация, а не смешная и нелепая мода. Многие женщины с радостью приняли это нововведение и были готовы на некоторые неудобства ради большего комфорта.

ФОТО: Пресс-фото

О том, насколько удобно или неудобно носить кринолин, посетители музея смогут убедиться, примерив его.

Захватывающая и в прямом смысле слова яркая тема - новые красители для ткани. Вплоть до середины XIX века для покраски тканей использовали натуральные красители, полученные из разных растений, насекомых и минералов. В 1856 году 18-летний химик Уильям Перкин искал синтетический аналог хинину - средству против малярии.

Вместо лекарства он нашел первый настоящий анилиновый краситель, который назвал "пурпуром Перкина". Вскоре этот оттенок был везде -

британский журнал Punch в 1859 году иронизировал, что весь Лондон заболел "пурпурной корью".

На выставке "Дама в кринолине" можно увидеть несколько нарядов, которые покрашены анилиновыми красителями, в том числе роскошное бальное платье, покрашенное именно "пурпуром Перкина".

ФОТО: Пресс-фото

Особенно ценен наряд, созданный в Доме моды "отца высокой моды" Чарльза Фредерика Ворта. Как отметил Александр Васильев,

"сохранилось немного его нарядов раннего периода, поэтому я очень рад, что могу показать этот наряд на выставке в Риге".

Амбициозный британец Чарльз Фредерик Ворт приехал в Париж в 1845 году в возрвасте 20 лет и стал работать на большом предприятии, торговавшем текстилем. В 1858 году вместе с партнером по бизнесу шведом Отто Бобергом он открыл собственный Дом моды Worth & Bobergh.

Изначально там работали 20 швей, а наряды демонстрировала - это было новшество! - жена Ворта, его бывшая коллега.

Еще одним нововведением Ворта стали бирки с его именем, вшитым в наряд. Недаром именно Ворта считают основателем haute couture.

ФОТО: Пресс-фото

В XIX веке роль женщин в обществе была незначительной, и их жизнь определяли строгие законы приличия. Но и в то время находились дамы, которые хотели и смогли жить по-другому, даже если это несоответствовало общепринятым представлениям.

ФОТО: Пресс-фото

Наряду с кринолинами на выставке можно увидеть неожиданный экспонат - фрак французской писательницы Жорж Санд.