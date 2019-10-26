На новой выставке в Музее моды представлены ценнейшие экспонаты
С 25 октября в Музее моды можно посмотреть новую выставку "Дама в кринолине". Выставка создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева, на ней представлены прекрасные наряды середины XIX века. Это новые поступления в коллекцию мэтра, которые экспонировались во Франции, и среди них несколько особенно ценных экспонатов.
Одна из центральных тем выставки - многочисленные технологические инновации, которые определили моду середины XIX века: анилиновые красители, швейные машинки, новые ткацкие и печатные станки. И кринолин - конструкция из металлических обручей, напоминающая птичью клетку, которую дамы надевали под платья.
Хотя кринолин был объемным и занимал много места, он был намного легче и удобнее при ходьбе по сравнению с многослойными нижними юбками предыдущего десятилетия,
когда подъюбники путались вокруг ног, а летом еще и изрядно грели, ведь общий вес нижних юбок мог достигать семь киллограмов! Если задуматься, кринолин - это инновация, а не смешная и нелепая мода. Многие женщины с радостью приняли это нововведение и были готовы на некоторые неудобства ради большего комфорта.
О том, насколько удобно или неудобно носить кринолин, посетители музея смогут убедиться, примерив его.
Захватывающая и в прямом смысле слова яркая тема - новые красители для ткани. Вплоть до середины XIX века для покраски тканей использовали натуральные красители, полученные из разных растений, насекомых и минералов. В 1856 году 18-летний химик Уильям Перкин искал синтетический аналог хинину - средству против малярии.
Вместо лекарства он нашел первый настоящий анилиновый краситель, который назвал "пурпуром Перкина". Вскоре этот оттенок был везде -
британский журнал Punch в 1859 году иронизировал, что весь Лондон заболел "пурпурной корью".
На выставке "Дама в кринолине" можно увидеть несколько нарядов, которые покрашены анилиновыми красителями, в том числе роскошное бальное платье, покрашенное именно "пурпуром Перкина".
Особенно ценен наряд, созданный в Доме моды "отца высокой моды" Чарльза Фредерика Ворта. Как отметил Александр Васильев,
"сохранилось немного его нарядов раннего периода, поэтому я очень рад, что могу показать этот наряд на выставке в Риге".
Амбициозный британец Чарльз Фредерик Ворт приехал в Париж в 1845 году в возрвасте 20 лет и стал работать на большом предприятии, торговавшем текстилем. В 1858 году вместе с партнером по бизнесу шведом Отто Бобергом он открыл собственный Дом моды Worth & Bobergh.
Изначально там работали 20 швей, а наряды демонстрировала - это было новшество! - жена Ворта, его бывшая коллега.
Еще одним нововведением Ворта стали бирки с его именем, вшитым в наряд. Недаром именно Ворта считают основателем haute couture.
В XIX веке роль женщин в обществе была незначительной, и их жизнь определяли строгие законы приличия. Но и в то время находились дамы, которые хотели и смогли жить по-другому, даже если это несоответствовало общепринятым представлениям.
Наряду с кринолинами на выставке можно увидеть неожиданный экспонат - фрак французской писательницы Жорж Санд.
Она вошла в историю не только как один из самых популярных литераторов романтизма, но и как одна из очень немногих женщин, которые в то время отважились носить мужскую одежду.
Санд, будучи провокативной и свободомыслящей как в своих взглядах, так и в личной жизни и внешнем виде, считала, что мужская одежда, которую для нее, конечно, шили по заказу, более практичная и прочная.
К тому же,одевшись как мужчина, она могла свободно гулять по Парижу и проникать туда, куда в женском наряде не смогла бы попасть.
Скандальным было и публичное курение Жорж Санд - что-то немыслимое в середине XIX века.
Дамы в те времена переодевались до шести раз в день: для каждого времени суток и занятия был свой наряд. Эта тенденция прослеживается и в викторианских интерьерах. В них, в отличие от предыдущих веков и от нашего времени,
все помещения были разделены и имели узкое предназначение: господ отделяли от слуг, взрослых - от детей, мужчин - от женщин, комнаты для гостей - от частных покоев.
Чтобы посетители смогли в миниатюре увидеть и викторианский интерьер, на выставке представлен кукольный дом.
Уникальные экспонаты из коллекции Александра Васильева помогут проследить день богатой леди от утреннего туалета, прогулок и визитов до путешествий и балов. Также на выставке можно увидеть мужские и детские наряды.
Дополнением к одежде служат утонченные аксессуары и украшения.
Сохранилась и традиция Музея моды - посетители могут примерить наряды, соответствующие стилистике выставки, и пройти специально разработанный тест.
Адрес музея: Рига, улица Грециниеку, 24.
Время работы: каждый день с 11.00 до 19.00 (с 1 октября по 14 мая - с 11.00 до 18.00).
Стоимость билетов: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 3 EUR за билет.