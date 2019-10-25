В Кенгарагсе пьянка закончилось ножом в груди мужчины

Полиция выяснила, что в тот вечер в квартире в Кенгарагсе компания из нескольких человек отдыхала, употребляя алкоголь. Между двумя находившимися в компании мужчинами произошел спор - словесный конфликт, который затем перешел в физический - один из них ударил другого ножом в область грудной клетки.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, а также сотрудники Госполиции, которые задержали возможного виновника происшествия.

Задержанный мужчина 1963 года рождения ранее судим не был.

Начат уголовный процесс по факту намеренного нанесения тяжких телесных повреждений. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.