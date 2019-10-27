Стирка каждый день: как справиться с горами детской одежды

Как правильно стирать детскую одежду?

Кожа у новорожденных очень чувствительная, поэтому, чтобы лишний раз ее не раздражать, важно подумать о том, какая одежда и какое постельное белье будут с ней соприкасаться.

Рекомендуется выбирать натуральные моющие средства, не содержащие вредных веществ и дополнительных ароматизаторов; не менее важно стирать детскую одежду на соответствующем режиме - например, по возможности при температуре не менее 60 градусов, если позволяют правила ухода за конкретным изделием: в таком случае загрязнения устраняются максимально хорошо.

Не лишним будет напомнить, что нужно всегда стирать и свежекупленные вещи, кроме того, их рекомендуется также гладить перед использованием.

Неверно считать, будто большее количество стирального порошка даст лучший результат: моющее средство может целиком не вымыться, накопиться в ткани и в результате вызвать раздражение. Поэтому для надежности стоит при каждой стирке полоскать белье дважды - так, в некоторых стиральных машинах имеется двойной цикл полоскания, благодаря которому на душе у родителей будет спокойно, ведь в чистом белье нет никаких остатков моющего средства.

Можно ли стирать одежду младенцев и детей вместе с одеждой взрослых?

На первых порах, в первые два месяца жизни ребенка, одежду,

пеленки и постельное белье малыша рекомендуется стирать отдельно от белья взрослых и использовать при этом предназначенные именно для новорожденных или экопорошки.

А возможно, это подходящий момент для того, чтобы вся семья перешла на более дружественные для кожи и природы моющие средства.

Постоянно стирать отдельно рекомендуется только пеленки или многоразовые подгузники: в них скапливается больше всего бактерий, причем

для лучшего результата их можно стирать даже при 90 градусах, если ткань позволяет. Эти изделия для надежности стоит и прогладить.

Для стирки повседневной одежды детей детсадовского возраста, когда бельевая корзина наполняется особенно быстро, может пригодиться функция быстрой стирки, которая вдвое уменьшает время, сохраняя при этом ее качество, что позволяет родителям больше времени посвящать близким.

Если в семье есть ребенок детсадовского возраста, нужно больше внимания уделять содержимому карманов, чтобы одежда не стиралась вместе с салфетками или разными мелкими вещицами.

Как правильно стирать детскую осеннюю и зимнюю одежду?

Важно помнить о том, что

основной материал осенней и зимней одежды нередко бывает водостойким и водонепроницаемым, и от горячих температур он садится, поэтому стирать такие вещи надо в прохладной воде.

Кроме того, на бирке с правилами ухода за одеждой такого типа может быть указано, что для ее стирки не рекомендуется использовать жидкие моющие средства и ополаскиватели для белья, в противном случае ткань может потерять свои свойства.

Если одежда запачкана грязью, нельзя забывать о важном шаге, предшествующем загрузке в стиральную машину: прежде всего необходимо дождаться, когда грязь полностью высохнет, и удалить ее при помощи сухой или влажной тряпочки. Это защитит стиральную машину от песка, а также улучшит процесс стирки.

Можно ли стирать игрушки?

Детские игрушки обычно переживают все то же, что и малыш: они вместе гуляют, отправляются навстречу приключениям в детском саду, на дневной сон и в гости. Не удивительно, что через какое-то время на игрушке скапливаются грязь и пыль, от которых родителям хочется избавиться. Главное - соблюдать указанные на этикетке правила ухода за игрушкой, однако

зачастую в подобных случаях может как нельзя более кстати прийтись имеющийся в некоторых стиральных машинах режим hand-wash - режим медленной стирки.