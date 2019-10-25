В Германии парень-романтик пробрался на территорию тюрьмы к бывшей девушке

Как сообщают немецкие СМИ, 18-летняя девушка какое-то время назад разорвала отношения с ним.

Романтический парень был частично обнажен, возможно, чтобы одежда не зацепилась за колючую проволоку.

Теперь ему грозят обвинения в незакуонном проникновении на закрытую территорию.

Как рассказали представители тюрьмы, своими действиями парень хотел убедить бывшую подружку передумать и вернуться к нему.