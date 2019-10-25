Пт, 25.10.2019
Места лишения свободы - закрытая среда и часть общества делает выводы из каких-то фильмов, но это абсолютно неправильно. Ведь после того, как наш клиент выйдет из заключения, ему нужно будет жить в обществе, а обществу нужно будет жить с ним. Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы

В Германии парень-романтик пробрался на территорию тюрьмы к бывшей девушке

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Романтически настроенный парень перебрался через забор тюрьмы в городе Фехта на севере Германии, чтобы через тюремное окно пообщаться с бывшей подружкой, которая находится в заключении, сообщает ВВС.

Как сообщают немецкие СМИ, 18-летняя девушка какое-то время назад разорвала отношения с ним.

Романтический парень был частично обнажен, возможно, чтобы одежда не зацепилась за колючую проволоку.

Теперь ему грозят обвинения в незакуонном проникновении на закрытую территорию.

Как рассказали представители тюрьмы, своими действиями парень хотел убедить бывшую подружку передумать и вернуться к нему.

В данный момент неизвестно, завершились ли его попытки достижениями.

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