Пт, 25.10.2019
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В Латвии личный мобильник есть у 83% детей

ФОТО: Pexels

В Латвии личный мобильный телефон есть у 83% детей в возрасте от 5 до 15 лет, свидетельствуют результаты исследования, проведенного оператором мобильной связи Tele2 и исследовательским агентством Berg Research.

Согласно данным исследования, достигшие десятилетнего возраста дети пользуются интернетом в смарт-устройствах так же часто, как их родители, а дети старше 13 лет - даже чаще, чем их родители.

Несмотря на то, что половина опрошенных родителей утверждают, что их беспокоит то, сколько времени ребенок проводит в интернете, в то же время они признают, что осмысленное использование технологий дает возможность освоить что-то новое и полезное. Основными преимуществами, которые получают дети, родители считают освоение иностранных языков, использование интернета в образовательных целях, а также расширение кругозора и освоение новых практических навыков.

Кроме того, 22% опрошенных родителей сообщили, что предлагают своим детям развивающие интеллект игры и занятия в смарт-устройствах.

Опрос проводился в сотрудничестве с исследовательским агентством Berg Research в период с 17 по 25 сентября этого года. В исследовании приняли участие жители Латвии, у которых есть дети в возрасте до 15 лет.

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