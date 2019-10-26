"У меня совсем другая жизнь": Пугачева сделала заявление для поклонников

В кинотеатрах покажут юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле, который состоялся 17 апреля 2019 года. СМИ писали, что на него смогли попасть не все, так как перекупщики торговали билетами аж за 3,5 тысяч евро.

"Я не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь выйти на сцену не только из-за здоровья, но и из-за самого ощущения жизни. У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях. Потому что о счастье я особо никогда не пела", - сообщила звезда в эфире Первого канала на программе "Доброе утро".