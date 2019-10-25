Рижское "Динамо" победило в Минске и поднялось с последнего места в лиге

Голами в составе рижан отметились Картер Эштон и Даниэль Берзиньш, а вратарь Александр Салак отразил 36 из 37 бросков хозяев.

Матч начался в очень активном темпе и уже на 6-й минуте хозяевам удалось открыть счёт. Шайбу в ворота рижан забросил 33-летний нападающий минчан Евгений Ковыршин. На 15-й минуте после броска Лауриса Дарзиньша шайба попала в Эштона и от канадца влетела в ворота минского "Динамо".

Рижане продолжили активно атаковать ворота соперника и в одном из эпизодов штанга выручила хозяев после броска Берзиньша.

За две минуты до конца второго периода рижане воспользовались ошибкой хозяев и Берзиньшу всё-таки удалось забросить. В третьем периоде темп игры упал и лишь под конец основного времени минчане оживились и создали несколько неплохих моментов, после одного из которых шайба угодила в перекладину ворот Салака. Натиск хозяев был сдержан - минимальная победа 2:1.

Благодаря победе в Минске рижанам наконец-таки удалось покинуть последнее место в лиге. Теперь команда Анкипанса занимает предпоследнее, 11-е место. В активе рижан 16 очков.