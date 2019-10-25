Пт, 25.10.2019
Потому что в конце концов для такой маленькой страны как Латвия, у нас достаточно большое количество осужденных пожизненно. 70 - это большое число. Илона Спуре, генерал
2

Россия бойкотировала выступление спикеров парламентов стран Балтии в Совете Европы

Спикер Сейма Инара Мурниеце

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Российская делегация на конференции председателей парламентов стран-участниц Совета Европы в Страсбурге бойкотировала выступления председателей парламентов стран Балтии, сообщила агентству LETA спикер Сейма Инара Мурниеце.

Она подчеркнула, что спикеры парламентов всех трех стран Балтии очень прямо говорили о военной агрессии России на Украине, из-за которой не следовало восстанавливать право голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По мнению Мурниеце, это очень показательно.

Спикеры парламентов стран Балтии указали в своих выступлениях на то, что российская военная агрессия противоречит ценностям ПАСЕ и реагировать на нее необходимо соответствующим образом.

Мурниеце также сообщила, что сегодня состоялось координационное совещание группы "Балтия+", на котором проходило обсуждение, как представители стран-единомышленников впредь будут работать в ПАСЕ.

На встрече присутствовали представители Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, а также наблюдатели от Исландии и Финляндии.

Как сообщалось, 25 июня этого года ПАСЕ согласилась восстановить право голоса России, которое были приостановлено в связи с аннексией принадлежащего Украине Крымского полуострова в 2014 году. Несмотря на сильное сопротивление со стороны Украины, 118 членов ПАСЕ проголосовали за восстановление права голоса российской делегации, 62 - проголосовали против, а 10 - воздержались.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ