Четыре года тюрьмы не помеха: после выхода на свободу Странцис консультировал Рижскую думу

В свое время оказывать консультации по проекту строительства Большой эстрады в Межапарке Странциса пригласил нынешний мэр Риги Олег Буров. Нарушения этики в найме вовлеченного в коррупцию Странциса Буров не усматривает.

LTV известно, что Странцис вернулся в Рижскую думу как консультант в руководимом Буровым департаменте собственности. Задачей Странциса было консультировать по проекту строительства Большой эстрады Межипарка. На работу его нанял именно Буров.

Как пояснил передаче мэр Риги, Странцис был привлечен потому, что проект перестройки Большой эстрады Межапарка находился в ведении департамента городского развития, когда его руководителем был Странцис.

"Принимая во внимание, что департаменту собственности как заказчику этот проект абсолютно не был известен, я попросил Петериса Странциса и Яниса Дриписа принять участие и помочь заказчику руководить этим проектом. (..) Думаю, что все знают Петериса Странциса как профессионала, и он действительно нам сильно помог", - рассказал Буров.

Всего Странцис за консультации департаменту собственности в 2017 и 2018 году получил 11 900 евро. Договор Странциса с департаментом завершился в мае прошлого года. Никаких проблем этики в найме осужденного за взяточничество бывшего чиновника Рижской думы Буров не усматривает.

"Я считаю, что это этично, я считаю, что это полезно, и я считаю, что это правильно. (..) Я не из тех людей, кто считает - если человек получил наказание и несколько лет провел в тюрьме, он списан полностью", - отметил Буров.

Списки консультантов Рижской думы сейчас исследует комиссия Сейма по государственным расходом и ревизии. Ее руководитель Каспар Гиргенс конкретных имен не назвал, однако указал, что появились несколько вопросов.

"Спросим у Рижской думы о том, какую функцию выполнял консультант, консультируя о Межапарке, зная, что это лицо провело четыре года в заключении", - указал депутат.

Сам Странцис по электронной почте пояснил Panorāma, что вопросы развития столицы ему как архитектору и планировщику небезразличны. Также он отметил, что с другими структурными единицами Рижской думы у него сотрудничества за вознаграждение нет.

Напомним, суд признал доказанным, что Странцис, еще будучи заместителем директора департамента городского развития, вместе с директором департамента Вилнисом Штрамсом потребовал взятку от девелопера Инары Вилкасте в размере одного миллиона евро взамен на разрешение на строительство высотного здания на ее земле в Риге. В деле были и другие эпизоды взяточничества.