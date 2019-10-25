Опрос: физическая активность важна почти для половины жителей Латвии

В ходе опроса, проведенного летом исследовательской компанией "Norstat Latvia", 57% жителей Латвии признались, что большую часть их физической активности составляют прогулки. В свою очередь 36% респондентов заявили, что они активно двигаются, работая в саду, а 30% сказали, что ездят на велосипеде. 17% респондентов упомянули, что совершают утреннюю гимнастику, а 13% рассказали, что ходят в спортзал или занимаются бегом. Около 7% занимаются скандинавской ходьбой, а 4% опрошенных - йогой.

Большая часть опрошенных заявила, что они бы чаще занимались спортом, если бы могли это делать со своими друзьями или членами семьи.

Во время кампании специалисты в области спорта проводили занятия в своих районах, обучая и поощряя жителей заниматься физической активностью. Также была реализована программа рижских и региональных школ, в рамках которой школьники и воспитанники детских садов под руководством специалистов изучали правильную технику упражнений. Кампания прошла в более чем 260 школах.

Министерство здравоохранения сообщило, что в течение прошлого года в рамках кампании были разработаны учебные материалы для различных целевых групп, которые теперь будут доступны в интернете. Кроме того, комплексы упражнений, разработанные в ходе кампании, были распространены в различных учреждениях и торговых точках.

Министерство здравоохранения призывает общество продолжать заниматься регулярной физической активностью. Любой желающий может ознакомиться с материалами, созданными в рамках кампании, на сайте ESparveselibu.lv.