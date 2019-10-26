В хиджабе, без соцсетей и бутиков. Маги Салах - очень нетипичная жена футболиста. Рядом с ним с детства

Маги и Салах учились вместе ещё в начальной школе в маленькой египетской деревне Нагриг. Её родители работали в этой школе учителями, и, по словам мамы Маги, именно там будущие супруги и подружились:

"Близняшки Маги и Махаб в 2003 году сдружились с двумя одноклассниками, среди которых был Салах. Мо и Маги проводили время в одной компании, пока не поступили в разные средние школы из-за игры Мо в "Араб Констракторс" (первый клуб Салаха - Прим.ред.)", - приводит слова нынешней тёщи Салаха Sports.ru.

Несмотря на то, что в 2012 году талантливый футболист оказался в "Базеле", уже в следующем году он из Швейцарии вернулся в Нагриг, чтобы жениться на своей первой любви.

Отмечается, что свадьба собрала всех жителей деревни - на тот момент Салаху был всего 21 год, но он ни минуты не сомневался в своём выборе - к тому времени их love story длилась уже 10 лет.

ФОТО: Кадр из видео

С тех пор под прицелы камер СМИ Маги попала лишь несколько раз - впервые она появилась на публике в конце сезона-2017/18, когда её супруг получал английскую "Золотую бутсу".

ФОТО: Кадр из видео

Однако, настоящие овации и все внимание публики в тот раз забрала себе дочь пары - Мекка, гоняющая по полю с мячом.

Примечательно, что спустя год эта история снова повторилась: во время вручения Салаху "Золотой бутсы" Маги вышла на поле к мужу, но юная Мекка снова украла все шоу, забив гол на глазах полного "Энфилда".

Салах часто делится фотографиями малышки в соцсетях, а вот снимков супругов совсем не найти.

Один из редких кадров, просочившихся в интернет, подписан словами:

"Найдите человека, который смотрит на вас так, как Мо Салах смотрит на свою жену".

Find someone who looks at you the way Mo Salah looks at his wife #LIVBAR pic.twitter.com/0xQbq2Mw4i — Leyla Rose (@leyylaaah) 7 мая 2019 г.

В интервью Салах признавался, что ему не хватает времени на семью:

"Я несправедлив по отношению к Маги, так как уделяю ей меньше времени из-за работы. Благодарен ей за поддержку и за то, что она значит в моей жизни".

В то же время футболист никогда не попадал в скандалы с обвинениями в измене. В сети широко растиражировано видео, на котором Салах предостерегает журналисту от поцелуя. Верный муж и заботливый отец!