"Лестер" уничтожил противника и установил голевой рекорд

Ранее рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 1999 году на выезде разгромил "Ноттингем Форест" со счётом 8:1.

Кроме того, "Лестеру" удалось повторить самую крупную победу в АПЛ. В 1995 году "МЮ" обыграл "Ипсвич" с таким же счётом.

За "Лестер" в этом матче отличились Бен Чилуэлл, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Айосе Перес (хет-трик) и Джейми Варди (хет-трик).

Благодаря этой победе Варди возглавил список бомбардиров чемпионата Англии. Теперь в активе форварда 9 мячей. Следом идут Тэмми Абрахам из "Челси" и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", в активе которых 8 точных ударов.