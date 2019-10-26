"Лестер" уничтожил противника и установил голевой рекорд

Футбольный клуб "Лестер" установил рекорд Английской Премьер-Лиги (АПЛ), разгромив на выезде "Саутгемптон" со счётом 9:0.
Ранее рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 1999 году на выезде разгромил "Ноттингем Форест" со счётом 8:1.
Кроме того, "Лестеру" удалось повторить самую крупную победу в АПЛ. В 1995 году "МЮ" обыграл "Ипсвич" с таким же счётом.
За "Лестер" в этом матче отличились Бен Чилуэлл, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Айосе Перес (хет-трик) и Джейми Варди (хет-трик).
Благодаря этой победе Варди возглавил список бомбардиров чемпионата Англии. Теперь в активе форварда 9 мячей. Следом идут Тэмми Абрахам из "Челси" и Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", в активе которых 8 точных ударов.
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" (25 очков). "Лестер" поднялся на вторую строчку (20 очков), а замыкает тройку сильнейших "Манчестер Сити" (17 очков).
G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️d morning! pic.twitter.com/rnEpn7VKwN— Leicester City (@LCFC) October 26, 2019