Элксниньш: "Согласие" должно делать акцент на регионы. Они первые чувствуют проблемы

По его словам, партия должна вернуться к человеку, к самоуправлениям, которые первыми чувствуют проблемные точки.

"Депутаты забыли, кто помог им стать депутатами. Депутатам следовало бы звонить в самоуправления и спрашивать, чем помочь. Помните, откуда вы пришли! Следующий раз такой возможности может и не быть", - предупредил политик.

Он подчеркнул, что "Согласие" основано на принципе территориальных организаций, поэтому в будущем нужно уделять больше внимания регионам, активнее вовлекать население, добиваться, чтобы люди приходили на выборы.

По мнению Элксниньша, на должность руководителя партии нужно избрать лидера парламентской фракции Яниса Урбановича как человека, живущего в Риге и работающего в Сейме как учреждении с наибольшими возможностями защиты интересов.

Галерея: Съезд "Согласия" 26.10.2019