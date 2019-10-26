Элксниньш: "Согласие" должно делать акцент на регионы. Они первые чувствуют проблемы

Партия "Согласие" в дальнейшем должна делать акцент на регионы, укрепляя слабое сотрудничество между депутатами Сейма и самоуправлениями, заявил на съезде партии мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
По его словам, партия должна вернуться к человеку, к самоуправлениям, которые первыми чувствуют проблемные точки.
"Депутаты забыли, кто помог им стать депутатами. Депутатам следовало бы звонить в самоуправления и спрашивать, чем помочь. Помните, откуда вы пришли! Следующий раз такой возможности может и не быть", - предупредил политик.
Он подчеркнул, что "Согласие" основано на принципе территориальных организаций, поэтому в будущем нужно уделять больше внимания регионам, активнее вовлекать население, добиваться, чтобы люди приходили на выборы.
По мнению Элксниньша, на должность руководителя партии нужно избрать лидера парламентской фракции Яниса Урбановича как человека, живущего в Риге и работающего в Сейме как учреждении с наибольшими возможностями защиты интересов.
Галерея: Съезд "Согласия" 26.10.2019
На должность председателя "Согласия" претендуют Урбанович, депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Андрис Морозов. Прежний лидер партии Нил Ушаков свою кандидатуру ранее отозвал.
По итогу голосования председателем был избран Янис Урбанович, за которого проголосовали 218 делегатов партийного съезда. За Домбровского было отдано 49 голосов делегатов съезда, за Морозова - 18.